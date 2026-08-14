Celtic prodao veznjaka u Championship, otvara se mjesto za Hajdukovog Sigura?

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Hajduk.hr / Robert Matić

Celtic je realizirao veliki izlazni transfer koji bi mogao biti itekako zanimljiv Hajduku. Škotski prvak prihvatio je ponudu West Hama vrijednu 22 milijuna funti za Arnea Engelsa, a belgijski veznjak karijeru bi trebao nastaviti u londonskom klubu.

Engelsov odlazak dodatno dobiva na važnosti u kontekstu sve konkretnijeg Celticovog interesa za Niku Sigura. Daily Record je ovog tjedna objavio kako škotski velikan ponovno radi na dovođenju 22-godišnjeg Hajdukovog igrača te priprema ponudu koja bi trebala biti nešto manja od 10 milijuna eura.

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Prodajom Engelsa Celtic je potencijalno riješio dva problema u eventualnom transferu Sigura. Škoti su prije svega dobili 22 milijuna funti, odnosno oko 25,7 milijuna eura, pa financiranje dolaska Hajdukovog igrača više ne bi trebalo predstavljati veći problem. Osim toga, otvorilo se i mjesto u veznom redu, upravo na poziciji na kojoj Celtic, prema aktualnim informacijama, vidi kanadskog reprezentativca.

Sigurova polivalentnost dodatno ga čini zanimljivim škotskom prvaku. Može igrati kao zadnji ili centralni vezni, ali i na poziciji desnog beka, no prema navodima iz Škotske trenutno ga prvenstveno vide kao rješenje u defenzivnom dijelu veznog reda.

Ipak, to ne znači da će Celtic novac od Engelsove prodaje automatski usmjeriti prema Poljudu. Škoti razmatraju i druge opcije, a među igračima koji se spominju nalazi se i Gvidas Gineitis iz Torina, koji bi također mogao biti kandidat za Engelsovog nasljednika.

Celtic je Sigura pratio i ranije, a sada je ponovno aktivirao interes. Nakon prodaje jednog od najvrjednijih veznjaka klub iz Glasgowa raspolaže većim financijskim mogućnostima, ali istovremeno ima i jasniju potrebu za pojačanjem u sredini terena.

Sigur je s Hajdukom ugovorno vezan do ljeta 2028. godine, što Splićanima daje vrlo dobru pregovaračku poziciju ako Celtic doista pošalje konkretnu ponudu.

Za Hajduk je dosad upisao 118 nastupa, uz pet pogodaka i pet asistencija.