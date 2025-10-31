Delegacije Dinama i Rijeke ponovno bez zajedničkog ručka, Mišković stiže u maksimirsku ložu

Podijeli :

via Guliver

U subotu se od 16 sati igra derbi 12. kola, između Dinama i Rijeke.

Zanimljivo, ove sezone dvama klubovima je nešto zajedničko, a to je – Vukovar. Naime, slavonski prvoligaš je jedine dvije prvenstvene pobjede ostvario protiv suparnika koji će sutra igrati derbi na Maksimiru.

Za razliku od nekih bivših vremena, kada su na relaciji Maksimir – Rujevica bili bliskiji odnosi, sada su oni – ‘zahladili’, posebno je to izraženije nakon odlaska Sergeja Jakirovića iz Rijeke u Zagreb.

Kao i prvi put ove sezone na Rujevici, kada nije bilo zajednog ručka između ove dvije delegacije, tako će i sada biti. Iz Rijeke je najavljeno da će Damir Mišković u subotu biti na čelu klupske delegacije u maksimirskoj svečanoj loži.