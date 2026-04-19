Čeka se samo službena potvrda: Istra smijenila trenera

NK Istra 1961

Oriol Riera, kako prenose Sportske novosti, više nije trener Istre 1961. Španjolski stručnjak vodio je momčad u 25 utakmica, pritom ostvarivši devet pobjeda i 12 poraza, otkako je preuzeo ekipu 18. rujna.

Klub napušta nakon domaćeg poraza od Vukovara 1991, a kako navode Sportske novosti momčad su privremeno preuzeli njegov dosadašnji pomoćnik Raul Palomar i Slavko Blagojević. U međuvremenu, sportski direktor Saša Bjelanović započeo je potragu za novim trenerom.