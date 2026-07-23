Čeka se potvrda HNS-a: Hajduk bi peto kolo trebao igrati u Splitu, a ne u Zagrebu

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Lokomotiva u utakmici 5. kola HNL-a kao domaćin dočekuje Hajduk, ali tu je došlo do jedne zamjene.

Ta utakmica je na rasporedu 29. kolovoza, ali ono što je potrebno izdvojiti kao vijest jest da će doći do zamjene domaćinstva, pa se taj dvoboj neće igrati u Zagrebu, nego u Splitu, piše Dalmatinski portal.

Zamjenu domaćinstva je tražila Lokomotiva jer se u Zagrebu radi novi stadion u Kranjčevićevoj, a u Maksimiru se taj vikend održava veliki koncert nakon kojega će se, neslužbeno doznaje spmenuti portal, ići na promjenu travnjaka.

Klubovi su se dogovorili, sada je sve na HNS-u da to i potvrdi.