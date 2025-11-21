Čeka se odluka HNS-a, Jadranski derbi pod upitnikom?!

Podijeli :

HNK Hajduk Split

U subotu od 18 sati bi se na Rujevici trebao igrati Jadranski derbi.

Rijeka na Rujevici dočekuje Hajduk, no tportal javlja da je utakmica pod upitnikom zbog loše vremenske prognoze, odnosno moguće obilne kiše, te olujnog vjetra i mogućeg snijega.

Objašnjavaju da su klubovi i vodstvo HNS-a u procesu donošenja službene odluke.

Prije nekoliko tjedana je Rijeka po jakoj kiši počela utakmicu Konferencijske lige protiv Sparte, ali je susret zbog natopljenog terena prekinut i nastavljen dan kasnije.