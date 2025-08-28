Čeka se još službena potvrda: Mišković prodao Rijeku

Podijeli :

xxDamirxSkomrljx via Guliver

HNK Rijeka od sada je u vlasništvu Black Knight Football Cluba, dijela šire grupacije koju predvodi američki milijarder Bill Foley.

Kako javljaju Sportske novosti službena potvrda očekuje se uskoro. Time završava Miškovićeva era duga 13 godina, obilježena najvećim uspjesima u povijesti kluba, a Rijeka prelazi u sustav korporacije koja okuplja više klubova, Bournemouth (Engleska), Moreirense (Portugal), Hibernian (Škotska), Lorient (Francuska) i Auckland FC (Novi Zeland), uz napomenu da u nekima imaju samo manjinski udio.

Klub koji je do sada imao jasnu strukturu s jednim liderom, sada ulazi u mrežu različitih klubova s posebnim ambicijama i hijerarhijom interesa. S pozitivne strane, novi vlasnik donosi veliku financijsku snagu.

Bill Foley, kojega Forbes procjenjuje na 1,7 milijardi dolara, upravlja holdingom koji je 2022. ostvario neto dobit od preko milijardu dolara. Upravo ta financijska sigurnost Rijeci uklanja najveći teret, a to je stalnu borbu za proračun i održavanje konkurentne momčadi.

Primjer dolaska mladog Danijela Adu-Adjeija iz Bournemouthove akademije na Rujevicu pokazuje novu logiku funkcioniranja. Rijeka će dobivati igrače na razvoj, a oni koji se istaknu brzo će odlaziti u jače i profitabilnije lige. To donosi i prednosti i rizike, jer dok klub dobiva talente, najbolji odmah sele dalje.

Za razliku od baskijske grupacije koja vodi Istru 1961, Black Knight Football Club naglašava dugoročnu izgradnju kluba u zajednici, ulaganje u infrastrukturu i akademiju te konkurentnost u nacionalnim prvenstvima i Europi. Ako Foley održi takva obećanja i omogući Rijeci dulje zadržavanje najboljih igrača, klub bi mogao ostati stalni izazivač na vrhu HNL-a.

amir Mišković, čovjek koji je obilježio riječki nogomet u proteklom desetljeću, vjerojatno neće ostati u novoj strukturi jer je njegova uloga bila vezana uz samostalno vođenje kluba. Neizvjesno je i što čeka sportski sektor, trenere i ostale operativce koji su pokazali uspješnost te hoće li dobiti nove nadređene izvan Hrvatske ili će im se omogućiti nastavak rada uz prilagodbu novom sustavu.

U svakom slučaju, pred Rijekom je razdoblje prilagodbe novom modelu vlasništva, a vrlo brzo će se pokazati hoće li Foleyjev pristup donijeti klubu stabilnost i iskorak ili će Rijeka postati tek karika u lancu transfernog sustava grupacije.