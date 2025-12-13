Carević: ‘Ovakve utakmice važno je ne izgubiti’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

U drugom susretu 17. kola SuperSport HNL-a Osijek i Gorica odigrali su na gotovo praznoj Opus Areni dvoboj koji je završio bez pobjednika, 1:1. Gorica je povela u 22. minuti pogotkom Jakova Filipovića, koji je bio najviši u skoku nakon izvedenog kornera. U drugom poluvremenu gosti su ostali s desetoricom nakon crvenog kartona Stefana Perića, a dvadeset minuta kasnije Osijek je došao do izjednačenja golom Antona Matkovića. Unatoč osvojenom bodu, Osijek je i dalje ostao sam na začelju ljestvice, s dva boda zaostatka za pretposljednjim Vukovarom.

Utakmicu je prokomentirao trener Gorice, Mario Carević:

“Moramo se zadovoljiti bodom, u prvom dijelu smo par puta došli u stvarno dobre situacije, ali to je naša stara boljka da nam nedostaje konkretnosti. Nakon crvenog kartona Osijek nas je stisnuo u niski blok i opteretio s milijun centaršuteva, ali izdržali smo. Ovakve utakmice važno je ne izgubiti”, poručio je.

Trener Gorice dodao je i da trenutna pozicija Osijeka na ljestvici ne odražava stvarnu kvalitetu momčadi.

“Osijek ima dosta odličnih pojedinaca i ovo posljednje mjesto nije realna slika ove momčadi”, rekao je.

U nastavku je naglasio da očekuje veliku gužvu u borbi za opstanak i da će proljeće donijeti još puno obrata.

“Bit će još svega na proljeće u borbi za opstanak jer svatko sa svakim može igrati. I Hajduk i Dinamo gube bodove na ‘malim utakmicama'”, izjavio je.

Za kraj je poručio da Gorica ima dojam da može igrati protiv svakoga, ali da joj često nedostaje završni detalj.

“Imam osjećaj da i mi možemo protiv svakog igrati, nedostaju nam ponekad tek detalji da prelomimo utakmicu u svoju korist”, zaključio je trener Gorice.