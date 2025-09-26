Carević: Osijekovo stanje na tablici nije realno, znamo da mogu biti opasni

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Nogometaši Gorice u nedjelju od 16 sati dočekuju Osijek u 8. kolu SuperSport HNL-a.

Nakon šest uzastopnih gostovanja, Velikogoričani su tek prošlog vikenda zaigrali na obnovljenom domaćem terenu i svladali Slaven Belupo 2:1. To im je bila druga prvenstvena pobjeda u nizu, nakon senzacije protiv Dinama na Maksimiru, te treća ako se ubroji i trijumf u Kupu nad Libertasom.

“U dobrom smo nizu i u dobrom ritmu. Ne zadovoljavamo se trenutačnom situacijom, ali ona nam daje za pravo da se možemo i dalje nadati dobrim rezultatima i to i očekujem od momčadi. Pritom mislim na maksimalni angažman igrača i onda će sve biti u redu. Trebamo nastaviti tako, stvarno smo u dobrom ritmu, no ja i dalje kritički gledam na neke stvari u kojima moramo biti puno bolji”, rekao je Carević na početku konferencije za medije pa se osvrnuo na Osijek:

Gorica nakon Dinama porazila i Slaven, Carevićeva momčad skočila na četvrto mjesto SHNL-a

“To nije realno stanje na tablici. Činjenica je da nisu dobro ušli u sezonu, ali znamo da mogu biti opasni. To je momčad koja ima ogromnu pojedinačnu kvalitetu, a zašto ne pobjeđuju u kontinuitetu nemam pojma. Mi smo više posvećeni sebi. Čeka nas teška utakmica, kao uostalom sve ostale dosad. Moramo uložiti maksimalni angažman ako mislimo nešto uzeti protiv Osijeka.”

Gorica se prošlog vikenda vratila na obnovljeni teren i obradovala navijače pobjedom nad Slaven Belupom. Trener Mario Carević nada se jednakoj podršci i u dvoboju s Osijekom:

“I meni i igračima je bolje kad su tribine pune i stvarno se nadam da će i protiv Osijeka doći isti ili sličan broj navijača jer nam to zbilja puno znači. Momci su to zaslužili, i zbog rezultata i zbog načina na koji igraju.”