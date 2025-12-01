Carević o sukobu s navijačima: ‘Gledate li bolje lige? To su dopuštene stvari u sportu…’

Podijeli :

Domaćin Gorica je u 15. kolu HNL-a izgubila od Dinama koji je rezultatom 0:2 stigao do tri boda i vrha ljestvice.

Na susret se osvrnuo i trener Gorice Mario Carević.

“Čestitam Dinamu. U prvom poluvremenu su dominirali, kontrolirali i bili su dobri. Ne mogu se oteti dojmu da nisu imali neke izrazite šanse. Primili smo glupi gol iz situacije na koje smo upozoravali, dosta smo bili pasivni, a u drugom smo bili hrabriji i aktivniji u presingu. Imali smo tri odlične situacije; ako želiš Dinamu nešto uzeti, iz tih situacija moraš zabiti gol”, rekao je u uvodu.

Komentirao je i kraj dobrog niza:

“Svaki poraz mi je težak, težak je i kad gubimo od juniora na treningu. Ne gledam koji je teži od kojeg. Ali, kad povučemo crtu, Dinamo ima širinu i kvalitetu i mi moramo biti na top nivou da bismo nešto uzeli. Pali su u drugom poluvremenu, mi smo bili fizički puno bolji. Radili smo neke situacije koje smo vježbali i onda nismo u šesnaestercu da ih iskoristimo. Ne mogu svojim dečkima ništa zamjeriti. Dinamo je Dinamo, mi smo tu gdje jesmo.”

Bilo je puno nervoze tijekom susreta, a sve je kulminiralo kada je Carević ušao u sukob s navijačima pri ulasku u svlačionice. O tome kaže:

“Gledate li Serie A, gledate li bolje lige? To su igrokazi koji se rade. Mi kad smo pobijedili u Maksimiru, smo se izležavali po terenu, je li tako? To su dopuštene stvari u granicama sporta. Nije ni meni lako slušati uvrede od prve minute, ako na to mislite. Naglašavam, mi igramo za sebe, ne igramo ni za koga, ali me nerviraju takvi komentari. Ali, to smo mi…”

Osvrnuo se i na navodne kontakte s Hajdukom te objasnio da nije istina da je do njih došlo.