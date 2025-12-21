Carević: Nije normalno da su tri minute nadoknade, to nisam vidio od Eura 1996.

Podijeli :

LukaxKolanovic via Guliver

Riječani su jesenski dio prvenstva zaključili pobjedom protiv Gorice 1:0, jedini strijelac bio je Jurić u 53. minuti.

Rijeka je ovim trijumfom jesenski dio sezone završila na petom mjestu tablice s 24 boda, dok je Gorica sedma s 19. Utakmicu je komentirao Mario Carević, trener Gorice.

“Čestitam Rijeci na pobjedi. Što se tiče same utakmice, prvih 20-ak minuta su nas spustili u niži blok, što nam nije bio cilj. Nakon toga smo imali dosta kontrole, ali opet se pokazuje naša boljka, imali smo puno situacija gdje smo morali odraditi bolji zadnji pas. To ne ulazi u statistiku, ali u mojoj glavi su to dobre situacije za gol. Morat ćemo poraditi na tome”, rekao je Carević pa dodao: