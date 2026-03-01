Carević: Ne mogu biti nezadovoljan, ali Dinamo te kazni kvalitetom

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U susretu 24. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Goricu sa 4-2 pobjegavši Hajduku na sedam bodova prednosti.

Golove za Dinamo zabili su Dion Drena Beljo (7, 73-11m), Luka Stojković (17) i Marko Soldo (62), dok su za goste strijelci bili Žan Trontelj (36) i Ante Erceg (89-11m).

Susret je komentirao trener Gorice Mario Carević.

“Nisam zadovoljan rezultatom, čestitam Dinamu. Mislim da smo puno griješili, primili smo tri gola iz prekida, prvi u sedmoj minuti. Mislim da smo tijekom utakmice težili igri, žao mi je zbog šansi Bogojevića i Pavičića. Dosta smo griješili, a to Dinamo odmah kazni. Generalno, ne mogu biti nezadovoljan igrom. U nekom dijelu utakmice smo bili i dominantni kroz posjed. Protiv Dinama moraš imati perfektan dan u fazi obrane”, rekao je.

Novinar je zatim Careviću ukazao na činjenicu da je Gorica ekipa koja je stvorila najviše velikih prilika ove sezone u SHNL-u, ali mnoge nije realizirala, na što je odgovorio:

“Bit će ih još, prijatelju, imamo principe koji nam stvaraju šanse. No, moramo biti racionalniji. Imam osjećaj da smo bili simpatični, dobri. Na nedopustiv način smo primali golove. Dinamo te s individualnom kvalitetom kazni.

Imamo gust raspored, imamo i neke poluozljede. Moramo skupiti glave, u prvenstvu nam je svaki bod bitan”.