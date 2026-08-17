Carević nakratko napušta klupu Gorice, poznato tko ga mijenja

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Nogometaši Gorice u nastavak sezone morat će ući bez prvog trenera na klupi.

Mario Carević već dulje vrijeme ima ozbiljnih problema s kukom koji mu otežavaju kretanje. Iako je operativni zahvat neko vrijeme odgađao, odlazak na operaciju postao je neizbježan, piše SportNews.

Carevića u narednim tjednima očekuje zahvat te razdoblje oporavka tijekom kojeg neće moći izravno voditi momčad. Gorica se unaprijed pripremila za njegovu odsutnost — na klupi će ga privremeno zamijeniti Stjepan Babić, koji se nedavno priključio stručnom stožeru velikogoričkog prvoligaša upravo kako bi osigurao kontinuitet rada.

Zdravstvene poteškoće bile su vidljive i tijekom prvenstvenog ogleda protiv Hajduka u nedjelju, koji je Carević vodio uz vidljive probleme pri hodanju, a Gorica je na kraju upisala poraz 2:1. Nakon završetka rehabilitacije, Carević bi se trebao vratiti svakodnevnim obvezama i vođenju momčadi.