Carević nakon remija s Lokomotivom: ‘To ulazi u podsvijest igrača, vjerojatno ih to i opterećuje…’

Podijeli :

YouTube HNK Gorica

Trener Gorice, Mario Carević, nakon utakmice s Lokomotivom u Zagrebu (1-1) izrazio je zadovoljstvo osvojenim bodom, ali i analizirao nastup svoje momčadi.

“Možemo biti zadovoljni. Mislim da je bilo nekih faza igre u kojima smo bili dosta dobri, falilo je nekih boljih rješenja možda i konkretnosti u vrhu napada. S druge strane, bila je i faza gdje smo patili i gdje je Lokomotiva imala dominaciju, nismo, moram biti iskren, smjeli prepustiti posjed, jer znamo da je Lokomotiva zbilja vrhunska u toj tranziciji, da su zabili puno iz tranzicije. Ako se protiv Lokomotive digneš visoko, onda su opasni, tako da smo možda malo i patili više nego što inače patimo u toj fazi obrane. Odnosno, povukli smo malo liniju niže. Imali smo tako neke situacije, pogotovo Sikošek u drugom poluvremenu gdje smo eventualno mogli otići u vodstvo, ali kažem, na kraju mislim da je realno da je završilo neriješeno“, rekao je Carević.

Gorica i Lokomotiva podijelili bodove u povratku SHNL-a, Mudražija na korak do Livaje

Gorica je ovog puta osvojila tek drugi gostujući bod ove sezone, što je svakako značajna stavka s obzirom na trenutnu situaciju momčadi.

“Mislim da svi to potenciraju puno i to je činjenica. Da smo mi do sada samo jedan bod uzeli u gostima, znači stvarno, to je tako. Međutim, to ulazi u podsvijest igrača, vjerojatno ih to i opterećuje, sputava u percepciji svake utakmice. Jer mi smo u borbi za opstanak, nije lako biti hladan u nekim situacijama, naravno da ti je opterećenje. Ali ja mislim da sa ovakvim pristupom u idućim utakmicama da neće biti problem, jer jednostavno na taj način se osvajaju bodovi“, ističe Carević.

Trener je također komentirao situaciju s ozljedama u momčadi. Protiv Varaždina trebao bi biti spreman Erceg, dok Jurice Pršira i dalje neće biti na raspolaganju.

“On ima tu ozljedu kako ima, on i Fiolić su već dugo vani, a to su stvarno dva vrhunska igrača koja nam nedostaju. Međutim, nećemo plakati, imamo širok kadar, imamo stvarno dobre momke, karakterne, kvalitativne. Sigurno da bi volio da su s nama i on i Fiolić, međutim, nisu i pitanje kada će biti“, zaključio je Carević.