Carević najavio utkamicu protiv svog Hajduka: ‘Baš me zanima tko će zamijeniti Livaju’

HNK Gorica

Turopoljski prvoligaš u nedjelju od 15 sati gostuje kod drugoplasiranog Hajduka.

Gorica je u prošlom kolu HNL-a na domaćem terenu remizirala protiv vodeće Rijeke (0-0), nastavljajući niz skupljanja bodova prvenstveno kod kuće. Sada ih čeka novi izazov – gostovanje na Poljudu protiv Hajduka, gdje će pokušati nastaviti s dobrim rezultatima.

Nakon odrađene suspenzije, na klupu Gorice vraća se trener Mario Carević, koji je tijekom igračke karijere nosio i dres Hajduka. Uz njega, u splitskom klubu igrao je i aktualni Goričin branič Dino Mikanović, koji se u petak pojavio na konferenciji za medije.

“Naravno da je drugačiji osjećaj igrati protiv Hajduka, to je moj klub, tamo sam proveo praktički pola života. No, sada sam trener Gorice i napravit ću sve da ostvarimo dobar rezultat”, istaknuo je Carević.

Govorio je i o zdravstvenom stanju svoje momčadi. Nekolicina ključnih igrača pod znakom je upitnika za nastup.

“Nadamo se da će naš golman Ivan Banić biti spreman. Imamo još jedan trening prije puta pa ćemo vidjeti. Kako bi rekao Žorž Obilinović, on je 80 posto spreman, pa bi trebao braniti u nedjelju. S druge strane, Ivan Fiolić i Jurica Pršir neće biti u redu. Jurica je osjetio bol u leđima nakon 15-ak minuta u prošlom kolu, pa ne želim riskirati”, dodao je trener Gorice.

Sastav Hajduka također ima problema, a najviše će se osjetiti izostanak suspendiranog Marka Livaje, koji je u derbiju protiv Dinama (2-2) dobio treći žuti karton.

“Sigurno da je priprema drugačija kada on igra ili ne. Baš me zanima tko će ga zamijeniti. Kada je Livaja na terenu, moraš mu spriječiti dotok lopte, a sada će nam biti nešto lakše jer nije tu. On može napraviti problem ni iz čega, majstor je za to. No, to ne znači da će nam biti lako, ipak je to Hajduk i svi ostali igrači imaju kvalitetu. Na Poljudu su izuzetno opasni, no, kao što sam rekao i prije gostovanja kod Dinama, moramo biti na vrhunskoj razini da bismo ostvarili rezultat”, naglasio je Carević.

Govorio je i o obrani svoje momčadi, koja je u šest proljetnih kola primila samo četiri pogotka.

“Dobro smo pokriveni u obrani, momci koji su dobili priliku iskoristili su je na najbolji način. U ovih šest proljetnih kola imamo čak četiri clean sheeta, stekli smo stabilnost u zadnjoj liniji i to treba poštovati. Svi će igrači dobiti priliku u idućim kolima, ali otegotna je okolnost da su Slavko Bralić i Krešimir Krizmanić odigrali preko 100 minuta u Kupu”, zaključio je trener Gorice.

Dino Mikanović, koji je bio dio obrane koja je u prošlom kolu zaustavila vodeću Rijeku, vjeruje da njegova momčad može odigrati dobru utakmicu i protiv Hajduka.

“Sigurno da će biti teško, kao što je bilo i protiv Rijeke. No, ako budemo pravi i kvalitetni, Hajduk nam neće lako stvarati šanse. Možda ga ostavimo i bez udarca unutar okvira gola, baš kao što smo uspjeli protiv Rijeke“, poručio je Mikanović.