Carević: Mi smo igrali, a Riječani su zabijali. Smeta me i način na koji primamo golove

Gorica je u devetom kolu SHNL-a doživjela poraz od Rijeke kod kuće 3:1.

Rijeka je tako prekinula krizu u domaćem prvenstvu i došla do tek druge pobjede u ligi. Na dvoboj se osvrnuo trener Gorice, Mario Carević.

“Mislim da smo mi igrali, a oni zabijali. Imali smo posjed, bili dobri u organizaciji, ali opet ista boljka – zadnja trećina. Imamo milijun dolazaka i pokušaja, ali nema završnice. Tu moramo biti konkretniji jer odluke ne mogu trenirati. Smeta me i način na koji primamo golove, a znali smo da će to raditi”, započeo je pa nastavio:

“Imamo dobar model igre i kemiju u ekipi. Zadnje dvije utakmice nisam zadovoljan, ali budimo realni, igrali smo protiv Osijeka i Rijeke koji imaju veliku individualnu kvalitetu. Ipak, vjerujem da ova momčad može biti konkurentna, samo moramo popraviti neke stvari”, poručio je trener Gorice koji će reprezentativnu stanku iskoristiti za ispravljanje pogrešaka.

“Odmorit ćemo dan-dva, a onda raditi na tranziciji i zadnjoj trećini. Možda kroz pozicijski trening i šablone pronađemo učinkovitija rješenja”, zaključio je.