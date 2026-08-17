Carević: Hajduk nas je kaznio jer ima ogromnu individualnu kvalitetu

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Nogometaši Gorice upisali su nov prvenstveni poraz u 3. kolu SuperSport HNL-a, izgubivši na domaćem terenu od Hajduka rezultatom 1:2. Iako su u drugom poluvremenu uspjeli izjednačiti preko Bogojevića iz kaznenog udarca, gosti su do pobjede stigli kasnim pogotkom Marka Livaje.

Trener Gorice Mario Carević nakon utakmice je iznio svoje dojmove o igri i krajnjem ishodu.

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“Čestitam Hajduku na pobjedi, nama ostaje žal što smo izgubili nakon što smo se vratili u igru. Drugo je poluvrijeme bilo bolje, visoko smo izlazili, bili smo dobri u presingu. Imali smo nekoliko situacija u kojima moramo, a danas nismo, bolje reagirati. Čistu loptu smo gurali u pritisak, nismo je očistili, iz te smo situacije primili gol, to je Hajduk kaznio jer ima ogromnu individualnu kvalitetu. Mislim da smo Hajduku dobro izišli u presing, ali to nije lako jer imaju odlične mehanizme, traže višak i nađu ga. Svojim momcima ne mogu zamjeriti ništa, dali smo maksimum maksimuma i ostali smo bez ičega.”

Na pitanje o stanju u momčadi i potrebi za kadrovskim pojačanjima u nastavku sezone, strateg Gorice je bio otvoren:

“Mislim da smo bili konkurentni i dobri, ali nismo uzeli ništa. Moramo se pojačati na nekim pozicijama, to je činjenica, to nije tajna. Ciljano tražimo pojačanja. Imamo puno juniora, imamo 5-6 juniora na klupi, drago mi je da oni dobivaju priliku, a to su i pokazali. Mali Frigan je 2009. godište, jako je potentan, ogroman volumen i ogromna nogometna inteligencija, stvarno je top, ali ne mogu od njega očekivati da nosi igru protiv Hajduka i preuzima odgovornost. Razvit ćemo sigurno nekoliko mladih igrača, ali moramo dovesti još “mesa” da imamo i s klupe bolji podražaj i malo više kvalitete.”

Gorica je nakon tri odigrana kola i dalje bez osvojenih bodova na začelju prvenstvene tablice.