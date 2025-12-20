Carević: Čestitam Rijeci na europskom proljeću, ali…

Podijeli :

HNK Gorica

Trener Gorice Mario Carević najavio je posljednju HNL utakmicu ove godine.

Gorica u nedjelju zatvara 18. kolo hrvatskog prvenstva gostovanjem kod Rijeke (17.45 sati). Okršaj je najavio trener Gorice, Mario Carević.

“Kao i svaki tjedan, momci su dobro radili. Iako zadnja utakmica zna biti škakljiva što se tiče fokusa, držali smo tenziju i ja se nadam da ćemo stvarno odigrati jednu dobru utakmicu protiv odličnog protivnika. Vidjeli smo i da su prošli nakon, mislim, 45 godina u to europsko proljeće i ja im ovim putem čestitam – to je velika stvar“, rekao je Carević pa dodao:

“To je dobra, ozbiljna momčad, ali ja opet vjerujem u svoje momke. Ako budemo na razini, možemo nešto i uzeti.“

Zbog crvenog kartona zarađenog u susretu protiv Osijeka, Stefan Perić neće nastupiti.

“Kao i sve momčadi, imamo manjih problemčića, ali mislim da će u konačnici svi biti spremni.“

Carević se osvrnuo i na formu Rijeke.

“Rijeka je s dolaskom novog trenera napravila ogroman iskorak. U početku sezone imali su odličnu kvalitetu, isti je to roster, međutim, sigurno su se nakon osvajanja dvostruke krune neki igrači nadali transferima; bili su možda više izvan fokusa, to je neki normalan slijed događaja. Međutim, sad su se stvarno digli rezultatom, ali i izvedbom. Igraju dosta dobar i agresivan nogomet, puno im se igra svodi na dobivanje duela i tranzicija. Mislim da ćemo morati biti na vrhunskoj razini, koncentrirani do kraja, i vjerovati da možemo nešto napraviti dolje.”