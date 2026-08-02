Carević brutalno iskren nakon poraza: ‘Nismo kvalitetni u tome’

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Gorica je novu sezonu SuperSport HNL-a otvorila neuvjerljivim izvedbom i domaćim porazom od Osijeka, a trener Mario Carević nakon susreta nije skrivao ogroman nezadovoljstvo.

Svjestan da njegova momčad u ovom trenutku nije dovoljno konkurentna, gorički strateg na konferenciji za medije ponudio je brutalno iskrenu analizu u kojoj nije tražio nikakve alibije.

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“Danas nismo imali ništa, Osijeku čestitam na i više nego zasluženoj pobjedi. Iskreno, moglo je biti i uvjerljivije. U ovom trenutku su puno kvalitetniji, individualno i grupno.”

Carević nije ostao samo na analizi jednog poraza, već je naglasio da se klub nalazi u ozbiljnom problemu ako hitno ne reagira na nogometnom tržištu u nastavku prijelaznog roka.

“Mi moramo nešto napraviti po pitanju pojačanja. Ne brine me jedna utakmica, nego preostalih 35 utakmica, mislim da nećemo biti konkurentni, ako ne dovedemo kvalitetna pojačanja. Vidjeli ste da nam puca svaki napad na osnovnom dodavanju, nismo kvalitetni u tome, to je činjenica.”

Iako je Gorica imala dvije prigode za povratak u susret, trener goričkog sastava svjestan je da je to bila tek puka slučajnost u odnosu na sve što je suparnik prikazao na travnjaku.

“Imali smo šansu Mijića, kasnije i Vrzića kod 0:2, eventualno se vratiti u utakmicu, ali Osijek je stvarno zaslužio puno više, bio je puno bolji.”

Pravu razliku na terenu stvarala je osječka napadačka linija, a Carević je otvoreno priznao kako njegova momčad u svlačionici nema igrače tog profila koji jednim potezom mogu riješiti utakmicu.

“Trojka ili četvorka u napadu je radila razliku svaki put. Kroz dribling ili individualnu akciju otvorili bi sebi situacije za udarce. Mi to sada nemamo, vidjet ćemo što će biti i kako će biti.”

Otvaranje sezone tako je Gorici donijelo ozbiljno upozorenje. Carevićeva poruka klupskoj upravi i javnosti u potpunosti je jasna: ako se svlačionica ubrzo ne pojača kvalitetnim imenima, Goricu čeka iznimno teška i turbulentna sezona.