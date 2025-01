Cannavaro: Tek moramo pokazati da smo najbolji! Ova dvojica bi mogla biti lideri u budućnosti

Podijeli :

PIOTR KUCZA FOTOPYK NEWSPIX.PL via Guliver

Trener Dinama Fabio Cannavaro otkrio je razmišljanja nakon priprema u Turskoj i uoči početka nastavka sezone.

Nakon zadnje utakmice razgovarao je s hrvatskim novinarima.

“Tri utakmice smo odigrali, napredovali, ali nije bilo dovoljno vremena. Moramo pokušati svaku utakmicu završiti bez primljenog gola, to je jako važno. Puno smo radili na igri bez lopte, previše patimo, puno griješimo i to nije dobro. Vidio sam i puno dobrih stvari i zbog toga sam sretan. Da, mogu kazati da smo jako napredovali kao momčad na ovim pripremama. To je za mene itekako bitno, bolji smo kao momčad. Sad nas čeka teško natjecanje, ali od prvog dana govorim samo: rad, rad, rad”, rekao je Cannavaro, a piše SN.

Kaže Cannavaro da je sretan s napretkom, ali…

“Nije to dosta. Napredovali jesmo, ali moramo još. Znam da svi misle da smo najbolja momčad u državi, ali ispred nas su dvije momčadi. Znači da nismo najbolji. Tek moramo postići da budemo najbolji, trebamo puno raditi, ispravljati naše pogreške istog trenutka kad se vratimo u Zagreb”, kaže trener Dinama pa dodaje:

“Kad primimo gol, nisam sretan! Patim jako i to mi je jako teško. Želim pomoći dečkima, jer znam koliko trče, koliko i oni pate. Da kad vidim loptu u našoj mreži to me ubije. Ali bit ću posve iskren, dečki puno rade. Trude se, ne odustaju, a to je jako bitno za klub kao što smo mi. Imamo dobro konkurenciju u momčadi, puno igrača koji konkuriraju i zbog toga sam jako sretan.”

Pitali su ga i tko ga je na pripremama oduševio.

“Luka Stojković i Martin Baturina su jako dobri. Mogu biti još bolji, biti naši lideri u budućnosti. Ali, i stariji igrači su me oduševili. Nije lako kad si dugo u jednom klub i promijeniš puno trenera, ali dali su mi puno pozitivnih stvari. Atmosfera je odlična, mi moramo napredovati iz utakmice u utakmicu, no, osjećam da su spremni dati sve što mogu da imamo uspješnu sezonu.”

Komentirao je kratko i koja su još pojačanja potrebna.

“Pričao sam sa sportskim direktorom i Upravom, oni znaju što nam treba. Radimo zajedno na tim stvarima i sad čekamo.”