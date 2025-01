Cannavaro: Pokušat ćemo zakomplicirati život Arsenalu, mi nemamo što izgubiti

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb/YouTube

Novi trener Dinama Fabio Cannavaro dao je opširniji intervju za klupsku stranicu nakon priprema u Turskoj.

Kako su prošle pripreme i jesu li momčad i stožer ostvarili sve što su planirali?

“Odradili smo puno treninga i puno drugih stvari. Naravno da imam puno ideja o nogometu, o ideji igre, ali ne možemo sve uskladiti u tako kratkom roku. Treba nam vremena, ali idemo korak po korak, pokušavamo činiti pomake, kako individualno tako i momčadski. Sretan sam jer sam u ova dva tjedna vidio da dečki žele učiti, napredovati i naporno raditi. A to je iznimno bitno. Ako nisi agresivan, energičan i hrabar na treninzima, nećeš biti ni na utakmici. Sve u svemu, veseli me pristup i stav igrača”, kaže Cannavaro.

Koliko su ozljede utjecale na vaše planove?

“Naravno da nije bilo lako, ali prije svega nam je žao zbog ozlijeđenih, teško je kad sa strane gledaš suigrače kako treniraju i uživaju u nogometu. Vjerojatno je njima čak i teže nego meni kao treneru. Naravno da ja želim da svi budu zdravi i da ih sve imam na raspolaganju.”

Na što ste se najviše fokusirali tijekom ovih desetak dana u Turskoj? Je li naglasak bio na fizičkoj pripremi?

“Naravno da je fizička sprema bitna jer smo imali dosta problema s ozljedama i velikim naporima u gustom rasporedu u prvom dijelu sezone. Želim da budemo agresivniji, da više igramo prema naprijed i da ispunjavamo svoje zadatke na terenu, i s loptom, ali i bez nje. U tom dijelu možemo napredovati samo uz svakodnevni naporni rad.”

Po dolasku u Dinamo istaknuli ste da momčad ne smije primati toliko puno golova. Sad ste na pripremama često rotirali obranu, koliko ste zadovoljni napretkom?

“Da budem iskren, stvarno mi jako teško padaju situacije u kojima primamo pogotke, pogotovo zato što sam bio obrambeni igrač. Tu se moramo znatno popraviti jer znam da prema naprijed posjedujemo dovoljno momčadske i individualne kvalitete da ispunimo naše planove i postižemo pogotke, u to sam sto posto siguran. Ne želim da primamo puno golova, za mene je to ključno u nogometu. To bi trebalo biti bitno i igračima. Usporedio bih to i sa životnim situacijama, kao kad, primjerice, želite zaštititi majku ili kad trebate zatvoriti vrata da vam netko ne provali u kuću.”

Želite igrati napadački nogomet s visokim intenzitetom, i s loptom i bez nje. Koliko je teško usaditi takve navike u samo 10 dana priprema?

“Nije lako, ali dali smo igračima tri opcije kako želimo da igraju, dakle s loptom i bez nje. Radit ćemo na tome. Ponavljam, nije lako, ali srećom, u ovih smo 10 dana u Antalyji jako dobro radili, a i vidim po utakmicama i treninzima da su igrači prihvatili ideju igre kakvu želimo provesti, da im se sviđa taj način i to me svakako veseli. “

Puno slušamo kako su Martin Baturina i Luka Stojković pokazali da mogu igrati zajedno i da to izgleda jako dobro.

“Da. To su sve odlični igrači. Dovoljno su pametni da shvate da igrač ne može ići stalno gore-dolje, već mora imati neku stabilnost. Luka je igrač s ogromnom energijom, ali mora shvatiti da treba čitati situaciju u igri, a ne samo trčati. Mora shvatiti da nekad trebaš pomoć, nekad trebaš tražiti dubinu, nekad ulaziti iza linija. Jednostavno, mora čitati igru i uvjeren sam da može još puno napredovati. Bati je talent. Neki kažu da je ležeran i da ponekad ne uživa u nogometu, ali ono što sam ja vidio do sada… Znate, mi trebamo takvog igrača. Ponekad “desetke” u nogometu nerado trče i nerado pomažu u obrani, ali Martin mi je pokazao odličan pristup, odlično razmišljanje i jako sam sretan s njim.”

Vaš službeni debi na klupi Dinama bit će protiv Arsenala?

“Kad idete na takav stadion kakav je u Londonu i igrate protiv takvog suparnika, znate da vas u 99 posto slučajeva čeka teška utakmica. Ali mi nemamo što izgubiti. Trebamo uživati u utakmici, biti fokusirani na naš plan. Moramo pokušati zakomplicirati Arsenalu i dat ćemo sve od sebe jer to je jedino što možemo. U nogometu sam od svoje osme godine, volim ovakve utakmice, to je dio mog života… Jedva čekam početak.”

Glavni fokus momčadi je dostići sedam bodova zaostatka za vodećima u ligi?

“To moramo napraviti i zbog povijesti kluba i zbog kvalitete igrača. Trenutačno nismo najbolja momčad u Hrvatskoj jer nismo na prvom mjestu, ali dat ćemo sve od sebe da ispunimo naše ciljeve. Sto posto sam siguran da navijači, klub i igrači nisu sretni. Ono što moramo napraviti je da oni budu sretni i zadovoljni. Moramo raditi naporno jer nemamo pravo na pogrešku do kraja sezone. Slijedi nam intenzivno razdoblje i moramo dati sve od sebe, i na terenu i izvan njega. Čak i kad su sa svojim obiteljima, igrači moraju zadržati fokus na naš glavni cilj.”

Vjerujete li u sebe i momčad, u to da možete ispuniti taj cilj?

“Naravno, inače bih bio s obitelji na odmoru. Ovdje sam jer vjerujem da možemo ispuniti naš cilj, napredovati i učiniti da naši navijači budu ponosni na nas.”