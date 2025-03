Cannavaro: Pjaca teško spava zbog bolova, Petković i dalje ‘out’, a nakon Hajduka nije bilo dobro…

Podijeli :

KAMIL SWIRYDOWICZ CYFRASPORT NEWSPIX.PL via Guliver

Trener Dinama Fabio Cannavaro najavio je utakmicu 25. kola HNL-a protiv Slaven Belupa u Koprivnici (17.30 sati).

“Očekujem jako tešku utakmicu, kao i uvijek. Svaki suparnik protiv nas želi pokazati više toga, žele nas staviti u probleme. Imamo bolju momčad, imamo bolje igrače, ali to moramo pokazati. Inače, to je samo mišljenje“, rekao je Cannavaro u najavi.

Stvari idu na bolje, kaže.

“Nakon Hajduka, prva dva, tri dana ambijent nije bio dobar jer nismo dobili rezultat koji smo očekivali, ali nakon toga je bilo puno bolje. Radimo na puno stvari, dobro smo trenirali i lakše nam je sada jer je dobro vrijeme i bolji su uvjeti.”

Kakvo je stanje sa zdravljem igrača?

“Bruno Petković je još uvijek “out”, treba mu vremena, ali sretan sam jer puno radi i napreduje. Vidjet ćemo možemo li mu dati minute. Pjaca još osjeća bol, teško spava zbog boli, pokušavamo ga uvesti u “fit” stanje, ali to nije jednostavno. Mišić se osjeća bolje, Ademi ima neke probleme, vidjet ćemo do utakmice. Također, vidjet ćemo je li i Rog dostupan za utakmicu.”

POVEZANO Šikić: Strani treneri? Dajte molim vas, pojma nemaju, a sad bi još i sportske direktore… Ma! VIDEO / Upoznajte bolje Roberta Mudražiju, novog igrača Dinama od ljeta

Osjeća li se opuštenije jer mu je predsjednik Uprave Zvonimir Manenica dao podršku?

“Nikad se ne možete opustiti u ovom poslu. Cijenim Upravu i predsjednika, ali znam kakav je rizik u ovom poslu, to je dio našeg posla, za mene je jako bitno da cijene ono što radimo tijekom treninga i tjedna, kako pripremamo utakmice i igrače, kako se nastojimo poboljšati. Od devet ujutro do kasno navečer, dajemo sve od sebe, ali to je dio našeg posla, uvijek želim uživati do zadnje sekunde. To je moja filozofija.”

Jesu li spremni na travnjak u Koprivnici?

“Čak i naš travnjak tijekom treninga nije najbolji.”

Dinamo nema sportskog direktora. S kim Cannavaro komunicira o sportskim pitanjima?

“Situacija je malo drugačija sada. Marko Marić je bio tu i svaki dan gledao treninge, puno smo pričali, a sada pričam više s predsjednikom, Upravom itd. Imamo sastanke svakih par dana, pričamo o svemu. Jesam li razgovarao s nekim o novom sportskom direktoru? Pričali smo. Klub ima jasnu ideju i traži se najbolje rješenje.”

Je li utakmica sa Slavenom biti ili ne biti?

“Naravno, moramo dati sve od sebe do zadnje sekunde. Tražim od igrača da ne odustaju do zadnje sekunde sezone. Kada nosite ovakav dres, ne možete odustajati, morate dati sve za klub i dres. U ovom klubu imate takvu odgovornost.”

Za kraj je otkrio sviđa li mu se Zagreb.

“Sviđa mi se grad, sviđaju mi se ljudi, svi su prijateljski nastrojeni. Bio sam i gore na planini, htio sam vidjeti je li moguće skijati jer volim skijati, ali tek možda iduće godine. Volim se i voziti biciklom, ali zasad to nisam uspio, možda na kraju sezone ili kada će biti više vremena. Sviđa mi se hrana, vrijeme je sjajno sada i možete biti više vani. Međutim, naravno, moram biti fokusiran više na momčad.”