Cannavaro otkrio stanje Baturine pa nastavio: Da mi Ristovski nije dao ruku, ubio bih ga

Dinamo je u 21. kolu SuperSport HNL-a pobijedio Šibenik rezultatom 3:0. Momčad Fabija Cannavara povela je golom Samyja Mmaeea u 38. minuti, a u drugom dijelu briljirao je Arber Hoxha.

Albanac je ušao s klupe, u 74. minuti povisio na 2:0, a samo četiri minute kasnije asistirao Martinu Baturini za konačnih 3:0.

Trener Dinama prokomentirao je susret i istaknuo kako je zadovoljan rezultatom, ali da momčad mora poboljšati igru.

“Jako sam sretan s rezultatom, ali što se igre tiče, moramo se popraviti. U Osijeku smo imali puno šansi pa nismo zabili, a danas u prvom poluvremenu skoro uopće nismo pucali na gol. U nastavku je bilo malo bolje. Teško je igrati ovakve utakmice, ali konačno nismo primili gol i to je jako važno. Naravno, moramo puno napredovati, ali igrači jako puno rade.”

O Hoxhi i rotaciji u momčadi

Cannavaro je pohvalio Hoxhu, koji je preokrenuo utakmicu nakon ulaska s klupe.

“On je dobar igrač, znamo to. Odlučio sam ga staviti jer Pjaca nije igrao onako kako zna. Imam puno kvalitetnih igrača, ne samo 11 nego 20 ili 22, i to je jako važno. Moram svima dati šansu. Nekad ne mogu svi igrati i naravno da nisu sretni, ali u klubu poput Dinama to je normalno. Svi moraju biti strpljivi i puno raditi.”

O Kangi kao zamjeni za Petkovića

“Da, on je napadač i naravno da se od njega očekuju golovi, ali se jako dobro kretao. Nije lako igrati protiv trojice stopera. Pričao sam s njim, malo je umoran, ali imamo povjerenja u njega. Sretni smo što ga imamo.”

O Baturini i njegovom izlasku iz igre

“Sve je u redu, dobio je samo udarac u prvom poluvremenu. Moramo ga čuvati, i kad je dobro i kad je loše. Danas je malo pričao sa sucima, pa smo to htjeli zaustaviti.”

O Ristovskom i njegovoj reakciji kod zamjene

“Ne, dao mi je ruku. Da nije, ubio bih ga! Razbio je i jednu bočicu, morat će to sutra platiti. Drago mi je da je tako reagirao, volim kad igraču nije drago izaći iz igre. To znači da im je stalo.”

O stoperskoj situaciji i dolasku Galešića

“Bio sam stoper i volim razgovarati s njima. Drago mi je da ih toliko imam. Danas su bili jako koncentrirani, što je važno. Imam četiri dobra stopera, tu je i Bartol Franjić, vidjet ćemo kad se oporavi. Sviđaju mi se ovakvi problemi, kad imam puno dobrih igrača.”