Cannavaro: Nije uvijek Mmaee kriv, a loši tereni su samo isprika za igrače

Podijeli :

KAMIL SWIRYDOWICZ CYFRASPORT NEWSPIX.PL via Guliver

Trener Dinama Fabio Cannavaro najavio je susret s Varaždinom u nedjelju od 18.45 sati u sklopu 27. kola HNL-a.

“Pokazao sam igračima razlike kad igramo u gostima i kući te su razlike nemjerljive. To je nevjerojatno! Koji je razlog? To je pitanje osobnosti, kad igramo kući imamo više samopouzdanja, osjećamo da ćemo pobijediti. ne odustajemo u drugom poluvremenu. Kad igramo u gostima onda smo drugačiji, izgubili smo čak pet utakmica, pobijedili samo četiri puta i triput smo remizirali. Varaždin je težak suparnik, prima malo pogodaka na svom terenu i moramo biti spremni na to što nas čeka“, kazao je u uvodu Cannavaro.

U Varaždinu ga čeka novi travnjak, još ne znamo kako će se priviknuti taj teren na obilnu kišu.

POVEZANO Cannavaro: Hrvatski nogomet ima dva problema… Gattuso? Bio je u pravu Gattuso: Što danas znači riječ stranac? To u Hrvatskoj ne postoji

“Teren je isti i nama i njima, svaki dan treniramo na lošim terenima. Tereni su samo isprika za igrače, ono kad puknu loptu visoko pa pogledaju teren. Ili kad naprave greške. U sljedećih pet utakmica četiri igramo u gostima i ne smijemo imati nikakav alibi.”

Je li problem što Rijeka i Hajduk igraju ranije pa će postojati taj dodatan pritisak rezultata?

“Za mene je isto igramo li iza njih, fokusirani smo na nas. Pitanje je energije, ona mora biti ista u svakoj utakmici. I gledamo samo nas.”

Iz Varaždina je nedavno došao Leon Belcar, je li ga Cannavaro pitao za kakav savjet?

“Ne, nisam pitao ništa Belcara, skloniji sam tome da sam gledam utakmice i vidim dobre i loše strane. Nemam naviku o tome pričati s igračima.”

Vraća li se Samy Mmaee?

“Vidjet ćemo hoće li igrati Samy. Mnogi su fokusirani na njega, ali nije on uvijek kriv. Pričati o jednom igraču nije pošteno. Moj je posao podići igrače, dati im samopouzdanje, bilo bi loše da svakoga tko pogriješi stavim u stranu. Ja im moram pomoći da se što prije vrate u pravo stanje. Imamo osim njega i Ristovskog, koji to može pokriti, vidjet ćemo.”

Hoće li igrati Leon Jakirović?

“Dao sam mu šansu igrati u Ligi prvaka, za sve treba pravo vrijeme. Igrao je dobro za mladu reprezentaciju, imao je utakmice… Napredovao je, možda će ići s nama, ali za sutrašnju utakmicu potrebni su igrači koji to u ovom trenutku mogu to odraditi.”