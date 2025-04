Cannavaro kasnio na pressicu pa onda kritizirao: ‘Ne napadajte moju profesionalnost, obitelj i igrače’

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver Images

Trener Dinama Fabio Cannavaro počeo je najavu okršaja u Puli kritičkim obraćanjem.

Presica Fabija Cannavara kasnila je više od pola sata, odužio se trening, no, Dinamov trener sarkastično je kazao:

“Oprostite, kasnio mi je let”, rekao je trener Dinama aludirajući na medijske napise o tome da je išao snimati reklamu u Italiju odmah nakon remija u Varaždinu (1:1).

“Ne volim dvije stvari. Kad netko prigovara zbog moje profesionalnost i kad netko napada moje igrače i obitelj. Nogomet je pun strasti, ja to znam, ali pravi navijači Dinama to ne rade. To ne rade ljudi koji vole Dinamo. Svi skupa moramo biti ozbiljniji. Ja vas respektiram sve vas, probajte i vi respektirati ovo što mi radimo kako bi momčad bila bolja”, poručio je Cannavaro okupljenim novinarima.

Okrenuo se zatim na utakmicu u Puli protiv Istre koja je na rasporedu u subotu od 18.45 sati.

“Vidjeli smo utakmicu protiv Rijeke, igrali su jako dobro. Igraju jako dobra nogomet. To je momčad, bila je to moja prva utakmica, bilo je teško. Ali, mi znamo da moramo biti još fokusiraniji, dominirati, zabiti gol. Jasno znati što želimo. Moramo koristiti šanse, kakve smo imali u prošloj utakmici.”

Hoće li Bruno Petković biti u početnih 11?

“Ne znam. Njegova fizička kondicija nije idealna, moramo odlučiti hoće li krenuti ili ući. On je jako važan za nas u svakom slučaju. U zadnja dva-tri mjeseca radi naporno, želi pomoći momčadi. Volim ga, ali vidjet ćemo ujutro.”