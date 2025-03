Cannavaro: Hrvatski nogomet ima dva problema… Gattuso? Bio je u pravu

Podijeli :

Talijanski trener na klupi Dinama u opširnom je intervjuu pričao o brojnim zanimljivim temama.

Fabio Cannavaro, legendarni talijanski nogometaš otisnuo se na trenersku avanturu u Hrvatsku te u siječnju zasjeo na klupi zagrebačkog Dinama.

Stigao je prije početka zimskih priprema, naslijedio je Nenada Bjelicu koji je naglo napustio klub, a s Modrima je prošao izazovan period u uvodna tri mjeseca na klupi.

Cannavaro je u velikom intervjuu za Index odgovorio na neka zanimljiva pitanja te opisao svoje iskustvo u Hrvatskoj.

Ne čudi kako je jedna od prvih tema razgovora bila fizička sprema nogometaša na koju Talijan konstantno stavlja naglasak:

“Ne želim reći da je bila loša, ali ono što sam zatekao nije bilo dovoljno dobro. Ranije se više igralo na kontrolu. Ne želim komentirati što je bilo prije, ali ja želim da se više ide naprijed. Igrači moraju biti agresivniji, moraju napadati, ali se istovremeno i vraćati. Želim veću pokrivenost terena. U posljednjoj utakmici smo možda malo pretjerali u tom smislu, ali želim da trčimo više od protivnika. Preferiram da moja ekipa bude ona koja više trči i pokriva više terena.”

Osvrnuo se na svoj dosadašnji rad:

“Naravno, uvijek možemo tražiti više, ali ja sam treći trener. Zamislite samo, igrači su počeli pripreme s jednim sustavom. Onda je došao drugi sustav. I onda, treći sustav. I druga filozofija. Drugačije stvari. Možda smo im dali previše informacija. Za nekoga to može biti i izlika. Kad ne igraš dobro, uvijek su informacije problem. Ili ne daješ informacije, ili ne radiš, ili radiš previše. To je izlika. Rekao sam igračima da nikad nisam vidio momčad da nešto postigne samo uživajući u životu. Ako želiš nešto postići, moraš raditi naporno. Nitko ti to neće pokloniti. Ako nešto želiš, moraš ići po to.”

Brzo je uspio detektirati probleme hrvatskog nogometa:

“Problem su, naravno, infrastruktura, uvjeti. To svi znamo. I svaki put to moramo reći jer ponekad je stanje stvarno sramotno. Hrvatski nogomet je zbilja važan u svijetu i svi su zaljubljeni u hrvatske igrače, ali uvjeti nisu na toj razini.”

Osvrnuo se na nedavni sukob trenera Hajduka Gennara Gattusa i TV analitičara Joška Jeličića:

“U nogometu postoje stvari koje možete reći i one koje ne možete reći. Također postoji poštovanje između igrača, bivših nogometaša. Ponekad neki bivši igrači previše pričaju. Istina, mi smo ovdje stranci, ali što mislite pod tim ‘mi smo ovdje stranci’? Plaćamo porez, uživamo, trudimo se dati najbolje od sebe. Možda biste nas trebali bolje tretirati. Naprimjer, da kažete ‘vi ste stranci i dobrodošli ste kod nas’. A sada, možda, samo zato što smo stranci, želite vidjeti sve loše. Mi se trudimo. Trudimo se raditi svoj posao. Sada je isto svugdje u Europi. To nije nešto zbog čega bismo trebali osjećati krivnju. Trudimo se ostati ovdje, poštovati sve i raditi svoj posao. Kada želite poštovati nekoga, to se pokazuje kroz rad. Ako dođete na stadion u 9 ujutro, ja ću biti tamo. Ako dođete u 9 navečer, ja ću biti tamo.”

Opisao je veličinu Dinama kao kluba:

“U nekim klubovima možeš preživjeti, ali u ovakvom klubu ne. Moraš brzo pokazati rezultat. Zamislite, u posljednjih 20 godina, Dinamo ima 19 naslova. Uključujući loše terene, drugačiju hranu, drugačije treninge i trenere. Kažu mi: ‘Treneru, prošle godine smo osvojili naslov, prošle godine smo bili 7 ili 9 bodova iza. Zašto ne bismo pobijedili ove godine?’ To je poruka, kažu mi: ‘Pobijedit ćemo, igrat ćemo dobro.’ Nije svaka godina ista, čovječe. Ako razmišljamo previše unaprijed, u problemu smo. Moramo razmišljati utakmicu po utakmicu. Ako pobijedimo dvije utakmice, izvana možete reći da možemo osvojiti ligu, ali iznutra – ne. Jer iznutra, ja moram biti fokusiran.”

Kazao je kako je bio uvjeren da bi eventualnim porazom od Hajduka zaradio otkaz:

“Ne zbog Hajduka, ali mislim da bi me smijenili da sam izgubio tri utakmice zaredom. To je naš posao, ako ne pobijedimo tri utakmice, odlazimo. Pogotovo u ovom klubu. Ipak, niisam sumnjao zato što sam uvijek siguran u sebe. Uvijek znam da se može dogoditi da ne pobijedimo. Za mene je vrlo važno što se događa tijekom tjedna. Zašto tijekom tjedna? Jer možete pobijediti i izgubiti tijekom utakmice.”

