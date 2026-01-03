Caktaš naprasno raskinuo ugovor s već drugim klubom ove sezone

Podijeli :

Nekadašnji kapetan Hajduka i bivši prvotimac Osijeka, 33-godišnji Mijo Caktaš, od početka ove godine slobodan je igrač.

Raskinuo je ugovor s ciparskim prvoligašem Anorthosisom, za koji je potpisao početkom listopada, što je već drugi klub s kojim je prekinuo suradnju tijekom ove sezone.

Prije Cipra, Caktaš se razišao s turskim Kocaelisporom, klubom u kojem trenutno igra Bruno Petković. U Anorthosisu je odigrao samo tri utakmice, ukupno 147 minuta, bez postignutog gola.

Rođen u Splitu, Caktaš je najbolje partije pružio u Hajduku, gdje je bio kapetan i u 228 nastupa postigao 97 golova. Osim Hajduka, igrao je još za Rubin Kazan, Damac, Sivasspor i Osijek, no nijednu od tih epizoda nije odigrao ni približno uspješno i dugotrajno kao u rodnom klubu. Također, ima nastup i za hrvatsku A reprezentaciju.