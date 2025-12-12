Čabraja zadovoljan nakon pobjede: ‘Bit ćemo još bolji nakon prijelaznog roka’

Nogometaši Vukovara 1991 u prvoj su utakmici 17. kola HNL-a kao domaćini u Vinkovcima svladali Varaždin sa 2-0 (0-0).
Pogotke za Vukovarce postigli su Kerim Calhanoglu i Jakov Puljić, a susret je komentirao trener Silvijo Čabraja:
“Sretan sam i zadovoljan. Mislim da smo čitavu utakmicu bili bolji, čak i to prvo poluvrijeme. Možda su imali loptu, ali mi smo imali dvije-tri izrazite šanse, a Varaždin jednu. Mislim da smo zaslužili ovu pobjedu.
Digli smo se sa zadnjeg mjesta. Sutra je novi dan, ali stalno smo konkurentni. Nakon priprema i prijelaznog roka, mislim da ćemo biti još bolji. I svaka čast igračima na volji i želji danas.”
