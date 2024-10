Čabraja: Za nijansu smo bili bolji od Hajduka. Ostajem li? To je pitanje za upravu kluba

Podijeli :

nklokomotiva.hr

Silvijo Čabraja podijelio je svoje dojmove nakon što je njegova Lokomotiva izgubila 2:1 na Poljudu od Hajduka.

“Čestitke Hajduku na pobjedi. Nikad nisam govorio da smo nezasluženo izgubili, ali mislim da smo bili za nijansu bolji od Hajduka. Najveći problem nam je bio što smo izgubili dvojicu ključnih igrača u veznom redu, jednog zbog ozljede, a jednog zbog žutih kartona”, rekao je Čabraja, pa se dotaknuo drugog gola Hajduka.

“Leovac nije mlad igrač. Nismo dobro skupili u obrani. U drugom poluvremenu Hajduk nije imao previše šansi. Mislim da je drugi gol Hajduka bio branjiv.”

Nakon 2:1 Lokosi su krenuli u ofenzivu, ali…

“Imali smo dosta udaraca, ali to su bila više dodavanja Kaliniću. Sve je bilo lagano i branjivo. Trebali smo imati žar, želju, volju da to realiziramo kada dođemo do 16 metara. Ekipa smo koja je promašila najviše izglednih prilika ove sezone. Moramo na tome raditi. Čop zabija golove jer to želi.”

Upitan je i ostaje li trener zagrebačke momčadi.

“To je pitanje za upravu kluba. Oni trebaju o tome razmisliti i donijeti odluku”, zaključio je Čabraja.