HNK Vukovar 1991

Nova promjena u HNL-u.

Silvijo Čabraja više nije trener Vukovara.

“HNK Vukovar 1991 i trener Silvijo Čabraja sporazumno su dogovorili završetak suradnje te on više neće obnašati dužnost glavnog trenera prve momčadi. Zahvaljujemo treneru Čabraji na profesionalnosti, trudu i doprinosu koji je dao klubu tijekom svog mandata te mu želimo puno uspjeha i sreće u nastavku trenerske karijere”, potvrdili su iz kluba.

S klupe Vukovara odlazi nakon 19 utakmica provedenih na klupi trenutno posljednje momčadi HNL-a. U njima je ostvario omjer od tri pobjede, šest remija i 10 poraza.

Čabraja je preuzeo Vukovar nakon 7. kola i pobjede Vukovara nad Rijekom. Ranije je otkaz dobio Gordon Schildenfeld, a do dolaska Čabraje momčad je vodio Kristijan Polovanec.

Čabraja je debitirao porazom protiv Varaždina u 8. kolu 2:1, a prvi bod osvojio je u 10. kolu remijem protiv Lokomotive.