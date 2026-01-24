Čabraja: Teško je kada imate dvije dobre šanse i ne zabijete

Podijeli :

xxGoranxMehkekx lokomotiva_rijeka1-031123 via Guliver Image

Lokomotiva je pobijedila Vukovar 2:1 u prvoj utakmici 19. kola SuperSport HNL-a.

Zagrebačka momčad je ovom pobjedom skočila s osme na sedmu poziciju s 22 osvojena boda, jednim manje od šestoplasiranog Varaždina. Trener Vukovara Silvijo Čabraja nakon utakmice je rekao:

“Teško je kada imate dvije dobre šanse i ne zabijete. Mogli smo odvesti utakmicu u mirne vode, otići na 2:0, a umjesto toga smo nakon 20 sekundi primili gol. Onda još jedna propuštena mrtva šansa… Moramo skupiti glave, pripremiti se za sljedeću utakmicu i to je to. Lokomotiva se u završnici povukla, nismo uspjeli napraviti nikakvu šansu unatoč inicijativi. Bili smo bezopasni.”

POVEZANO Jelavić: Još nismo van borbe za ostanak

Uoči utakmice otpao mu je Kristijan Čabrajić iz prve postave:

“Čabrajića smo poslali na zagrijavanje, ali bio je blijed kao krpa. Bio je bolestan ovaj tjedan i prije susreta kazao da ne može igrati. S njim bismo bili čvršći u sredini, pokrpali smo se s Banovcem, a Jurilj je otišao na krilo. Nedostajao nam je suspendirani Gonzalez, a trebamo još dva pojačanja. Zadnjeg veznog i krilo.”