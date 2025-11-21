Čabraja: ‘Ovakve individualne greške ne smiju se događati’

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Images

U prvom susretu 14. kola SHNL-a, Slaven Belupo je na svom terenu u Koprivnici svladao Vukovar s uvjerljivih 4:1. U vrlo dinamičnoj utakmici po dva gola postigli su Adriano Jagušić i Ilija Nestorovski, dok je jedini pogodak Vukovara zapravo bio autogol vratara Slavena, Ivana Čovića, kojim su se gosti u 65. minuti nakratko vratili u igru

Vukovar je pritom promašio jedanaesterac, a jedan im je gol poništen zbog zaleđa. Ovom pobjedom Slaven se probio na treće mjesto prvenstvene ljestvice, dok je Vukovar ostao na pretposljednjoj poziciji. Utakmicu je nakon završetka komentirao trener Vukovara, Silvijo Čabraja.

„U prvom dijelu nismo izgledali dobro. Jasno se vidjelo koliko nam nedostaju Jakov Puljić u napadu i Mario Tadić. U nastavku smo s mladim Čabrajićem dobili puno više energije i pokušali smo se vratiti, ali promašen kazneni udarac i poništen pogodak su nas koštali. Iako smo se uspjeli nakratko vratiti, primili smo četiri gola nakon individualnih pogrešaka koje se ne smiju događati. Nadam se povratku Puljića, no Banovca nažalost nećemo imati duže vrijeme“, rekao je Čabraja.

Na kraju je dodao i da rezultat ne umanjuje zasluge domaćih:

„Čestitam Slavenu na pobjedi, trudu i poziciji na tablici. Moram posebno istaknuti Jagušića – pogoditi s oko 35 metara, i to na ovakvom terenu, malo tko bi uspio.“