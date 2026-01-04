Čabraja ostao bez pomoćnika, ‘Mister 100 posto’ napustio Vukovar

Podijeli :

xxGoranxMehkekx lokomotiva_rijeka1-031123 via Guliver Image

HNK Vukovar sezonu nastavlja bez pomoćnog trenera Kristijana Polovaneca.

Klub je vijest objavio putem društvenih mreža, a Polovanec je u klub stigao ovog ljeta kao pomoćnik tadašnjem treneru Gordonu Schildenfeldu te vodio Vukovar u pobjedi 3:2 protiv Rijeke u sedmom kolu HNL-a. Bila je to prva pobjeda sezone za Vukovar kojeg je nakon toga preuzeo Silvijo Čabraja, dok je pomoćni trener Polovanec zadobio nadimak ‘Mister 100 posto’.

“Danas je mene zapalo da vodim utakmicu. U prvom poluvremenu smo imali probleme koje smo si sami napravili. Čini se da počinjemo igrati tek kad primimo gol. Danas nas je nagradilo, nadam se da će nam ovo biti pozitivna injekcija za dalje.

Nakon pobjede je sve lakše. Bili smo blizu i prije. Trebali smo pobijediti i Slaven Belupo, ali nismo. Najgore je kad si simpatičan u nogometu. Svi su nam govorili da smo dobri i da dobro igramo, a bodova nigdje. Imamo tri-četiri ozbiljna igrača, ovo je ozbiljna momčad. Ponosan sam. Sad sam Mister 100 posto i mogu otići”, rekao je Polovanec nakon slavlja protiv aktualnih prvaka Hrvatske.