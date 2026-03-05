Bruno Marić o suđenju na Rujevici: Evo tko je po njemu glavi krivac za kaos

Podijeli :

Bivši sudački šef koji je podnio ostavku na tu funkciju u veljači 2024. godine nakon afere s VAR-om, oglasio se nakon arbitraže Patrika Kolarića i VAR sobe na četvrtfinalnoj kup-utatkmici Rijeka - Hajduk.

Glavna tema dana nakon ludog derbija na Rujevici – suđenje Parika Kolarića. Bruno Marić se oglasio i za SN otkrio svoje viđenje:

” Ne želim posebno analizirati pojedine situacije jer nemam nikakvu ulogu u hrvatskom nogometu, ali bez ikakve dvojbe želim ustvrditi: za jučerašnje loše suđenje na utakmici Rijeka – Hajduk odgovoran je VAR! Sudac Kolarić imao je loš dan, to je točno, ali njemu je jučer trebala pomoć VAR-a, a ne diletantizam iz VAR sobe. Isto tako, nemojmo zaboraviti da smo svi uglas, a tu mislim na stručnjake, klubove, medije, baš svi smo u Kolariću vidjeli perspektivnog suca koji nas je puno puta počastio sjajnom arbitražom. Zato molim sve da nakon lošeg dana, a taj dan je bio osobito loš zbog VAR-a, ne mislimo da je Kolarić zaboravio suditi. Tu ništa nije samo do njega.