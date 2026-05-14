Branko Ivanković za SK o duploj kruni Dinama: ‘Stojković radi radi razliku, ali Mišić je ključni igrač!’

Jedan od najtrofejnijih hrvatskih trenera, Branko Ivanković, u razgovoru za Sport Klub osvrnuo se na završnicu sezone i borbu za trofeje, s posebnim naglaskom na okršaje svojih bivših klubova.

Tijekom bogate karijere Ivanković je vodio i Dinamo i Rijeku, a iza sebe ima niz velikih uspjeha, uključujući naslove prvaka u Hrvatskoj, Iranu i Kini, čime je izgradio reputaciju jednog od najuspješnijih hrvatskih stručnjaka u inozemstvu.

Povod razgovoru bila je upravo završnica SuperSport Hrvatskog kupa u Osijeku, u kojoj je Dinamo u velikom finalu na Opus Areni svladao Rijeku 2:0 i stigao do dvostruke krune. Susret je odlučen u samo sedam minuta drugog dijela, kada je Luka Stojković dvaput zatresao mrežu i potvrdio dominaciju Modrih.

Gospodine Ivanković, kako ste vidjeli okršaj u finalu Kupa dva vaša bivša kluba?

“Prije svega, to me jako veseli i zbog toga sam prije svega jako zadovoljan. To je na jednom prekrasnom stadionu u krasnom ambijentu odigrana najveća utakmica Hrvatske. Znači, to je Kup, to je finale. I drago mi je da se igra jedna utakmica, da se ne razvodni u neke dvije utakmice i slično. Utakmica gdje su se sastale dvije najbolje momčadi u zadnjih desetak godina. I to je na neki način garantiralo jednu izuzetno dobru utakmicu, dobru atmosferu.

I naravno, jasno je bilo da je Dinamo apsolutni favorit u svemu tome. Ali u jednoj utakmici svašta se može desiti, pogotovo jer je Rijeka kroz ovo prvenstvo pokazala da i s Dinamom može igrati, da su odigrali dvije utakmice neriješeno, gdje su bili vrlo blizu pobjede. I svi smo mi očekivali, naravno, da se to i na finalnoj kup utakmici pokaže.”

Prvo poluvrijeme završilo je bez golova, ali u nastavku je Dinamo rutinski stigao do pobjede i duple krune?

“Utakmica je po meni bila dobra, dinamična, prije svega s Dinamove strane. Dinamo nije dozvolio Rijeci da se razigra, nije dozvolio Rijeci da pokuša nešto napraviti, a u prvom poluvremenu Stojković i Vidović pogodili su i okvir gola.

Ukratko, to je bila jedna apsolutno zaslužena pobjeda Dinama. Kažem, možda je tu moglo biti još golova, ali Dinamo je prije svega pokazao jednu dobru igru u kojoj je bilo puno dinamike, puno tempa i, ono što sam primijetio, puno strasti. Znači, to je vrlo važno, pokazati strast u igri i jedno veselje. I zato, naravno, oni djeluju kao momčad vrlo dobro.”

A kako ste vidjeli igru Rijeke?

“Rijeka me razočarala! Imali su neke šanse, ali Rijeka me razočarala prije svega zato jer taktički nisu bili pravi. Možda ja nisam u pravu i možda drugačije razmišljam, ali kad govorim o taktičkoj postavi igre u fazi obrane, moram reći da je bila jako loša. Pogotovo je to pokazao onaj drugi gol kad je na vjetrometini stoper ostao sam.

S krive strane su zatvarali Belju i to su po meni takve elementarne pogreške koje se uče u osnovama taktičke igre. Drugo, elementarna stvar s kojom se uvijek počinje je kompaktnost. Zašto? Kompaktnost je ključ taktičke pripreme, a kod Rijeke toga nije bilo, a pogotovo u utakmici s takvim protivnikom kao što je Dinamo. I naravno, samim tim, kad nije bilo kompaktnosti, vrlo često su i bočni igrači, odnosno bekovi, bili na vjetrometini u igri jedan na jedan. To je uvijek jedna opasnost jer Dinamo ima kvalitetu i može kazniti takve situacije. Dakle, Rijeka me u tom dijelu razočarala jer zbog svega navedenog nije bilo one brze tranzicije prema naprijed koja je neophodna. Ponavljam, u jednoj takvoj utakmici, u kojoj očekuješ da Dinamo dominira te daje ritam i tempo, sve što sam naveo je jako važno.”

Pričali smo uoči početka sezone kako Dinamo ima potpuno novu momčad. Je li vas dupla kruna iznenadila?

“Da, ja sam vjerovao u to, prije svega jer je Dinamo popunio momčad s vrlo ozbiljnim igračima, vrlo kvalitetnim igračima i ono što je klasično, ono što je vrlo važna stvar. Dinamo u odnosu na druge momčadi ima dugu klupu, u smislu da može rotirati i kad mu zamjene uđu u igru, one donesu dodatni impuls.

Kako mi kažemo, to su džokeri, znači ti igrači daju dodatnu energiju, dodatni elan, dodatni impuls, a to druge momčadi u ligi baš i nemaju. Ne mislim tu samo na Rijeku nego i na sve ostale. Jasno, realno je bilo i od prvog kola, bez obzira na neka posrtanja Dinama, da su najveći favoriti za osvajanje prvenstva, a samim tim su, naravno, i očekivanja da u Kupu idu minimalno do finala.”

Vi dobro znate koliko je teško osvojiti duplu krunu i još igrati u Europi te se trošiti na tri fronta. Uz sve to, treneru Kovačeviću je trebalo vremena da uigra potpuno novu momčad?

“Naravno, svim tim novim igračima treba vremena da vide kakav je to klub, da upoznaju suigrače, a uz to se moraju naviknuti i na drugi način rada nego možda u svom klubu, jer svaki trener ima svoju viziju, svoju filozofiju igre i sve ostalo. Dakle, jasno je da se sve to skupa treba uskladiti, sinkronizirati i treba vremena da to profunkcionira. Evo, imaš primjer Martina Baturine u Comu kojemu je trebalo par mjeseci dok se nije adaptirao. Wenger je znao reći da novom igraču za adaptaciju u novom klubu treba otprilike 8 do 10 mjeseci. Naravno, netko se prije adaptira, netko kasnije… A mi mislimo kad se skupi momčad da nakon tri treninga sve mora štimati, sve biti savršeno i, naravno, uz to treba pobjeđivati.”

Kako vi kao jako iskusan trener vidite ovakav Dinamo u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Što ovaj Dinamo treba kako bi bio konkurentniji u Europi?

“Iskreno, ne znam ima li Dinamo pravu zamjenu za Josipa Mišića. OK, Miha Zajc je to igrao u Sloveniji, ali je ipak drugačiji tip igrača, malo drugačiji nego Mišić. Mišić je taj koji daje jedan balans između obrane i napada i on je taj koji je stalno u jednoj dobroj poziciji u odnosu na loptu. Mišić je po meni jedan od ključnih igrača kad govorimo o razigravanju, ali i u fazi obrane kad zna napraviti takozvani profesionalni faul da ne dođe do nekakvog nereda u kontri.

Ukratko, Mišić je stalno pomoć stoperima, što je vrlo važno za defanzivnu igru. Uz njega možda ne bi bilo loše imati još jednog pravog centarfora uz Belju. OK, tu je Bakrar koji je po vokaciji centarfor, ali to treba dobro analizirati. Treba prvo vidjeti što će se tijekom stanke dogoditi s nekim ostalim igračima od kojih je po meni vrlo važno da ostane Luka Stojković, koji je drugačiji od svih drugih jer radi jednu razliku i igrač je koji daje jedan dodatni šarm i kvalitetu Dinamovoj igri, te kao vezni, osim što upisuje asistencije, jako često zabija golove, što je uostalom pokazao i u finalu Kupa s dva gola te naravno puno puta tijekom sezone. On je ključ! Uz to je važno što će biti s golmanom i hoće li Dominik Livaković ostati ili ne.”