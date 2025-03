Boysi zahtjevaju da novi Maksimir ima tribinu po uzoru na Žuti zid

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver

Planirana izgradnja novog Maksimirskog stadiona mogla bi označiti prekretnicu za GNK Dinamo, hrvatski nogomet i reprezentaciju, ali i za sam Grad Zagreb.

Investicija od 175 milijuna eura predviđa ne samo rušenje starog stadiona, već i izgradnju novog, modernog nogometnog zdanja kapaciteta 33.000 – 35.000 gledatelja, koje bi zadovoljilo UEFA-ine standarde za održavanje finala Konferencijske ili Europa lige. No, prije nego što započne gradnja u Maksimiru, mora se dovršiti stadion u Kranjčevićevoj, koji će privremeno služiti Dinamu i reprezentaciji.

Poseban naglasak u ovom projektu stavljen je na tribinu Bad Blue Boysa, koja bi trebala slijediti primjer Žutog zida Borussije Dortmund. Ova tribina bit će jedina bez krova i bit će projektirana tako da stvori zastrašujuću akustiku i ambijent u kojem će, kako navijači priželjkuju, protivnicima „klecati koljena“. Osim navijačke tribine, novi Maksimir imat će i oko 90 Skyboxova, kao i prostrani VIP sektor na zapadnoj tribini, što bi trebalo osigurati Dinamu dodatne prihode i financijsku stabilnost.

“U cijelom ovom procesu Dinamo je bio prihvaćen kao ravnopravan sugovornik, i Dinamo se pitalo što bi i kako bi on htio. Tako da su Dinamove potrebe i želje uvrštene u program koji će se raspisivati za javni urbanističko-arhitektonski natječaj i tamo su definirane sve Dinamove potrebe”, rekao je Nauković pa dodao:

“One su ukratko: stadion od otprilike 33.000 do 35.000 gledatelja kako bi se na njemu jednog dana mogle odigravati eventualno utakmice finala Konferencijske lige ili možda Europa lige, to je nekakav minimum. Imat će naravno spojene sve tribine, imat će naglašenu akustiku, komfor za gledatelje. Krov će biti u dvije etaže osim tribine naših navijača Bad Blue Boysa koja će biti u jednoj. Slušali smo njihove zahtjeve i želje, jer je to njihov pravi, istinski dom.”

Dodao je kako će jedna od ključnih stavki novog stadiona bit će značajan VIP prostor, uključujući oko 90 Skyboxova za 12 osoba, te poslovni VIP prostor na zapadnoj tribini.

“Ovi prostori omogućit će Dinamu razvoj kao klubu koji sad ne možemo ostvariti”, rekao je. Bila bi to, dakle, tribina po uzoru na ono što Žuti zid ima u Dortmundu.

Iako je projekt ambiciozan, ostaje pitanje hoće li biti dovršen do 2029. godine, što je okvirni rok o kojem se trenutno govori. Maksimir je godinama simbol infrastrukturnih problema u hrvatskom nogometu, a realizacija ovog projekta mogla bi donijeti značajan iskorak, kako za klub, tako i za reprezentaciju, koja bi napokon mogla dobiti moderan dom dostojan svjetskih i europskih prvaka.