Boysi poslali poruku navijačima Dinama uoči izbora

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

Skupština Dinama je prije malo više od mjesec dana Dinamova skupština usvojila je prijedlog novog statuta prema kojemu će svaki od 50 članova Skupštine biti izabran na članskim izborima, a oni će se održati u subotu 13. rujna.

Trenutačno je predsjednik kluba Velimir Zajec, dok je predsjednik Uprave Zvonimir Boban, a od sada će postojati samo jedan predsjednik. Izvjesno je da će to postati Boban kao predvodnik liste Dinamovo proljeće koja se jedina prijavila na izbore.

Bad Blue Boysi su uoči izbora poslali poruku navijačima Dinama koju prenosimo u cijelosti.

“U subotu će se održati izbori za članove Skupštine Kluba – prvi koji će biti održani po novom Statutu! Pozivamo sve članove Dinama da izađu na izbore i na taj način pokažu odgovornost i poštovanje prema svom klubu, kao i našoj zajedničkoj borbi da do ovakvih izbora i dođe.

Sudjelovanje na izborima je i pravo i obveza kojom čuvamo klub i pokazujemo da smo prisutni u njegovom životu, tako da nije nevažno koliko će članova iskoristiti pravo glasa bez obzira na broj prijavljenih kandidacijskih lista.

Klub je na svojoj stranici objavio najvažnije informacije koje se tiču sudjelovanja na izborima. Svi koji nisu u mogućnosti prisustvovati glasanju na stadionu, potrebne informacije mogu naći OVDJE“, napisali su Boysi.