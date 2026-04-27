Boysi: Koreografijom smo se prisjetili jedne neuspjele koreografije iz 1994.

Dinamo je i po 26. put postao prvak Hrvatske.
Titulu su proslavili trijumfom 2:1 protiv Varaždina na Maksimiru. Iako je titula osigurana, veliko slavlje navijača očekuje se tek nakon posljednjeg kola, kada će Dinamo 23. svibnja na Maksimiru ugostiti Lokomotivu.
Bad Blue Boysi su popunili tribinu Sjever dolje (i dio Sjevera gore) te su tijekom utakmice podigli dvije velike koreografije.
Prva od njih dočekala je igrače odmah na izlasku iz tunela, a bila je riječ o grbovima Građanskog i Dinama, kao i godinama 1911. i 2026. Boysi smatraju da je Dinamo nasljednik Građanskog te su jučer slavili 115. rođendan kluba. Krajem prvog poluvremena podigli su veliku, ali jednostavnu koreografiju s plavom pozadinom na kojoj je velikim bijelim slovima bilo ispisano “Dinamo”. Na svojim kanalima pojasnili su pozadinu te ideje.
“Današnjom koreografijom krajem prvog poluvremena prisjetili smo se jedne neuspjele koreografije s finala Kupa 1994. ‘Mladići’ koji su tada pripremali koreografiju imali su priliku ispraviti grešku (a neki i prvi put postavljati papire za istu, s obzirom na to da su to jutro 1994. proveli u Petrovoj (policijskoj postaji, op. a.), ne svojom voljom).
A generacije s tobom su nove i svakom novom nek bude sve bolje… Navijanje je neizlječivi virus!”, objavili su Boysi na svojim kanalima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!