Boysi jasno i glasno poslali poruku Dinamu nakon slavlja na Maksimiru

Dinamo je na Maksimiru svladao Vukovar 3:0 na otvaranju drugog kola SHNL-a.
Prošle je sezone zagrebačka momčad ostala bez oba trofeja u domaćim natjecanjima, a ljetni prijelazni rok donio je potpuni remont.
Zvonimir Boban osvježio je kadar i doveo trenera Marija Kovačevića te navijači ove sezone očekuju puno više. Jasno su to poručili i na domaćem stadionu nakon pobjede protiv Vukovara kad su zapjevali:
“Imamo bekove, imamo halfove, imamo forove, što daju golove! Hoćemo golove, hoćemo pobjede, hoćemo titulu, još ove godine!”.
