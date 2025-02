Boto uzvraća udarac: Pa on je imao problema prepoznati na koji gol Osijek napada

, kazao je Čohar, a prenosi

I tada on počinje koketirati s Flamengom jer je poslije sam izjavio kako je s Brazilcima u kontaktu bio tri mjeseca prije negoli nas je u prosincu napustio. Mislim kako taj podatak može do kraja rasvijetliti što se poslije događalo i zbog čega smo siječanj ove godine dočekali s više od 20 igrača s nerazjašnjenim statusom te s trenerom koji je ostao bez najjačeg oslonca s obzirom na to da ga je on preporučio i doveo. Botu želimo svu sreću u Brazilu, a mi se nadamo kako ćemo se brzo riješiti svih stranih igrača koje je doveo u klub u vrijeme svog mandata”