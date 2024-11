Boto odgovorio na glasine oko napuštanja Osijeka: ‘Moram reagirati i reći…’

Podijeli :

NK Osijek/X (Twitter)

Tijekom jučerašnjeg dana pojavile su se razne spekulacije o budućnosti sportskog direktora Osijeka, Joséa Bota.

Glasine su se posebno intenzivirale nakon što je brazilski Flamengo, koji uskoro bira novo klupsko vodstvo, povezan s mogućnošću angažmana Bota na funkciju sportskog direktora.

“Po pitanju današnjih medijskih napisa moram reagirati i reći da me do danas nitko iz Flamenga nije niti kontaktirao oko prelaska u njihov klub te da su to samo medijske špekulacije. Moje su misli trenutno usmjerene samo ka uspjehu NK Osijeka”, rekao je Boto.

Brazilski medij Bola jučer je objavio vijest koja je izazvala veliku pozornost, posebno među navijačima Osijeka. Luiz Eduardo Baptista, jedan od kandidata za predsjednika uglednog brazilskog kluba Flamenga, u slučaju pobjede planira značajne promjene u klupskoj strukturi. Prema najavama, Baptista namjerava u ured sportskog direktora dovesti Joséa Bota, trenutno sportskog direktora NK Osijeka.

“Luiz Eduardo Baptista neće službeno potvrditi, ali šanse da José Boto bude angažiran su ogromne”, pisala je Bola.

Nakon toga je talijanski novinar Lorenzo Lapore iznio informaciju da je u razgovoru s Botom doznao to da se zamjerio upravi Osijeka zbog ugovora veznjaku Tiagu Dantasu. Boto je njemu i njegovom menadžeru ponudio produljenje ugovora na dvije godine, što su oni i prihvatili. No uprava je inzistirala na ugovoru na sam godinu dana i tu je došlo do spora.