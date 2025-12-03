Bomba iz Madrida: Real Madrid zainteresiran za Hajdukovog dragulja!

Njegov brzi napredak, potvrđen i pozivom u hrvatsku U-21 reprezentaciju, savršeno se uklapa u politiku kluba koji pod Florentinom Pérezom sustavno ulaže u mlade igrače, poput nekadašnjeg dolaska Raphaëla Varanea.

Kako piše Defensa Central, sportski direktor Juni Calafat posebno prati Mlačića, no unatoč njegovoj tržišnoj vrijednosti manjoj od milijun eura, veliki minus je nedavno produžen ugovor do 2029. Uz to, Inter je već duboko u pregovorima s Hajdukom i trenutačno je najbliži transferu, pa se čini realnije da će Mlačić završiti u Milanu nego u Madridu.

Ipak, u tekstu se podsjeća i na slučaj Franca Mastantuona, koji je imao praktički dogovoren transfer drugdje, ali je promijenio mišljenje čim ga je nazvao Real Madrid — još jedan dokaz koliko je teško konkurirati privlačnosti bijelog dresa.

Stručnjaci hvale Mlačića zbog fizičke snage, mirnoće u igri i odlične distribucije lopte, ističući njegovu zrelost za svoje godine.

Iako njegov odlazak u Madrid zasad ne djeluje izgledno, Defensa Central zaključuje da su se u nogometu događale i čudnije stvari.