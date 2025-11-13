Boban žestoko: ‘Villar se ponio kao frajlica, Mišković je zadnji koji može lajati o sucima’

Podijeli :

Zvonimir Boban večeras odgovara na pitanja navijača Dinama, a demantirao je da je on odlučivao o promjeni dokapetana.

Dinamo je, kao i prošle godine, sukladno demokratskom ustroju kluba, organizirao članski dan, tribinu za članove kluba, zamišljenu kao mjesto na kojem članovi imaju mogućnost čelnicima kluba postaviti pitanja. Dvorana koja prima 400-tinjak mjesta bila je puna, aktualni trenutak kluba privukao je navijače da dođu u velikom broju i ‘rešetaju‘ Zvonimira Bobana, uz kojeg su sjedili predsjednik Nadzornog odbora Frano Šušnjara, član Nadzornog odbora Ivan Nauković i član Uprave Hrvoje Puhalo.

Među ostalim, odgovorio je i na pitanje novinara koje se odnosilo na izjave Gonzala Villara koji se požalio novinara da premalo igra.

“Reagirao je kao povrijeđena frajla, pi***sto. Odi ravno treneru i reci mu, nemoj mene j… To nisu primjerene izjave, dobio je “po lampi” zbog toga, zato nije igrao ni minutu u Puli, disciplina je bitna”, prenose SN Bobanove riječi. Najavio je i odlaske nekoliko igrača:

“Smatram da neki veznjaci nisu za Dinamo i da će morati napustiti momčad. Ne bih o imenima, nije korektno, ali znate i sami zaključiti tko bi to bio…”

Govorio je i o Bennaceru:

Dvaput je zakasnio po minutu, ne na trening nego na dolasku u klub. Nije mu lako, jedna žena, druga žena, to je takva vjera… – našalio se pa nastavio:

“Kažnjen je za to. A Varela je jednom zaspao i rasplakao se. Valjda je igrao igrice… Utječem li na izbor prvih 11? Ne bih to u životu mogao reći. To je kraj. Kažem nekad Mariju što mislim, naravno da pričamo, a on napravi drugačije i tako treba. On bira i selektira momčad, ima maksimalnu podršku. Nisam sam selektirao ekipu, ali sam najodgovorniji. Ne možemo u jednom prijelaznom roku složiti idealnu momčad. Pažljivo smo birali igrače, većinski smo napravili dobar posao, a na kraju ćemo dati sud. Dinamo nosi velik pritisak, pa Van Basten nije igrao šest mjeseci u Milanu. I veliki igrače pate u prilagodi na veliki klub, a Dinamo to jest.”

Tijekom dana se pojavila informacija da je Dinamo promijenio dokapetane, te su umjesto Kulenovića i Nevistića to sad McKenna i Zajc.

“Nisam to ni znao jer sam se cijeli dan pripremao za ovo. Kovačević me pita za mišljenje, ali u devet od deset slučajeva napravi po svom. Dio veznih igrača će na zimu otići iz kluba, znate svi koji su.”

Govorio je Zvone Boban i o svom trenutnom stanju.

“Normalno da ne spavam ni ja, spavam dva sata svaku noć. Tako se živi, ali neke stvari u nogometu treba znati. Sve radim da bude najbolje, principi moraju postojati. Zašto 4-3-3 sustav? To je sustav koji je najviše pobjeđivao u zadnjih 35 godina, a Arigo Sacchi je najveći revolucionar. Napravio je transformaciju. U modernom nogometu, čak 92,7 posto svjetskih i europskih prvenstava, Copa America i pet najjačih liga je odvojeno s četiri igrača otraga i dva na strani gore.”

Koliko poraza treba za smjenu? Četiri očito nije dosta…

“Očekujem da će biti dobro, tako razmišljam. Ako je sve rezultat, ne treba Dinamo kao ideja. Meni će suditi rezultat. Nogomet je čudan…”

Dotaknuo se i suđenja.

“Ne želimo utjecati na suce. Ne vidim nekakvu konspiraciju koja nam izravno šteti. U Varaždinu nas je masakrirao, a ranije nam je odlično sudio. Mogli su Mišića isključiti, moglo su u prvoj utakmici dosuditi jedanaesterac na Fruku, ali ne vidim nepoštenje sudaca, griješi se. Zadnji koji može o tome lajati je Mišković, za kojeg znamo kakav je ranije bio.”