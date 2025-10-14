Boban u Hercegovini: ‘Hvala čak i hajdukovcima’

Predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Boban obratio se navijačima maksimirskog kluba.

Za vrijeme pauze od natjecanja, u Dinamu se naporno treniralo, a organizirana je i Plava noć u Čapljini.

Predsjednik Zvonimir Boban je tom prilikom za čapljinski portal zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji.

“Čapljina nas je dočekala na nevjerojatno lijep, dinamovski način. Hvala svim stanovnicima Čapljine. Hvala i gradonačelnici Ivi koja je bila jako draga i srdačna. Hvala i svakom od vas koji ste bili ponaosob. Čak i hajdukovcima hvala koji su korektni da žive u lijepom suživotu s našim dinamovcima”, započeo je Boban pa dodao:

“Želimo ih pobijediti, to je jasno”, rekao je uz smiješak.

“Danas je tu sve bilo u plavom. Jako smo sretni i ponosni na sve što smo ovdje napravili. Svaka čast svima i još jednom hvala svima koji su došli”, zaključio je predsjednik Uprave Dinama.

