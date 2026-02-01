Boban ‘puše i na hladno’: Trojica igrača ne smiju zaigrati na Maksimiru

Podijeli :

Josip Bandić/CROPIX via Guliver

Dinamo dočekuje Vukovar na Maksimiru u ponedjeljak od 18 sati u sklopu 20. kola HNL-a.

Uz suspendiranog Shabanija, ozlijeđenog Biljana i bolesnog Špoljarića, Vukovarci ostaju i bez trojice važnih igrača koji su u klubu na posudbi iz Dinama.

POVEZANO Novi zvučni transfer u Dinamu, vraćaju igrača na kojem su zaradili osam milijuna eura?

Nogometaši Dinama na posudbi u Vukovaru neće moći zaigrati na Maksimiru, a to su trojica: Lovre Kulušić, Moreno Živković i Vito Čaić.

Razlog? Kad ih je poslao na posudbu Dinamo je u ugovor stavio uvjet da oni ne smiju igrati protiv Dinama, piše to SN.

Prema informacijama bliskim maksimirskom klubu, odluka je donesena bez previše dvojbi. U Dinamu nisu željeli riskirati, osobito nakon jesenskog poraza u Vinkovcima, koji je i dalje svjež u pamćenju.

Pa s toga Zvonimir Boban ‘puše i na hladno’ i oslonio se na tu klauzulu.