Boban otkrio ključne teme prijelaznog roka: Za Livakovića je postojao dogovor s Turcima, a ostanak Bennacera bit će kompliciran

xxDamirxKrajacx/xCROPIXx dinamo_kryvbas54-190725 via Guliver Image

Na inicijativu predsjednika Uprave Dinama Zvonimira Bobana u Plavom domu održan je neformalni susret s novinarima, bez službenih izjava i konferencije za medije. Razgovaralo se opušteno, “za stolom”, o aktualnom stanju u klubu, planovima i budućnosti. Iako Bobanove riječi nisu bile za izravno citiranje, izneseni su ključni naglasci razgovora.

Boban je općenito zadovoljan dosadašnjim tijekom mandata. Kako prenosi SN, istaknuo je da je bilo nerealno očekivati potpunu stabilnost nakon velike rekonstrukcije momčadi. Dinamo je trenutačno vodeći u HNL-u, ima devet bodova više nego u istom razdoblju prošle sezone i još je u igri za prolazak skupine Europske lige, a glavni cilj ostaje osvajanje naslova prvaka.

Govoreći o ulaganjima od oko 18 milijuna eura prošlog ljeta, Boban smatra da je većina tog iznosa vezana uz transfer Martina Baturine, što vidi kao dugoročnu investiciju. Priznao je mogućnost pogrešaka, ali naglasio da je rekonstrukcija bila nužna jer je jedna generacija završila svoj ciklus.

Ocijenio je da je u javnosti stvoreno previše negativne atmosfere i drame. Klub priznaje da je bilo propusta u komunikaciji, no to smatra iznimkom, primjerice u razdoblju kada trener Mario Kovačević nije izlazio pred medije, kako bi mu se dao mir za rad. Takva praksa, kaže, neće se ponavljati.

Financijska situacija kluba je stabilna, a izgradnja novog stadiona dodatno će ojačati financijsku sigurnost. Boban smatra da rezultati ove sezone nisu presudni za financijsku stabilnost.

O sucima je rekao da je bilo pogrešaka i na štetu i u korist Dinama, ali klub se nije i neće javno oglašavati jer ne vidi zavjeru protiv Dinama. Što se tiče trenera Kovačevića, Boban mu daje punu podršku, ne miješa se u sastav momčadi i smatra da se momčad nakon teških europskih poraza stabilizirala te da veće oscilacije više ne očekuje.

Kod transfera, potvrđeno je da Dinamo želi Dominika Livakovića i da je s Fenerbahčeom postojao dogovor, koji su Turci kasnije pokušali promijeniti. Ako transfer ne uspije, u klubu su zadovoljni Filipovićem i Nevistićem. Za Leona Jakirovića postoji interes Intera i drugih klubova, ali konkretnih odluka još nema. Dugoročni cilj ostaje oslanjanje na vlastitu školu, uz nadu da će B momčad pod Jerkom Lekom postati temelj buduće prve ekipe.

Većih zimskih ulaganja ne planira se. Ozljede Valinčića i Lisice poremetile su momčad, a mladi Noa Mikić još sazrijeva. Za Tabinasa se vjeruje da će s vremenom napredovati, posebno u obrani. Stojković i Soldo željeli su ostati u klubu, dok su Mudražija i Vidović donekle žrtve sustava 4-3-3; za Vidovića se pokušava pronaći uloga “osmice”. Mladi Brazilac Belinho napustio je klub ponajviše zbog odluke okruženja, iako je, po Bobanu, vrlo talentiran.

Dinamo prati Adriana Jagušića i Antona Matkovića, a za Jagušića je već postojalo zanimanje prošlog ljeta. Ostanak Bennacera bio bi želja kluba, ali je financijski vrlo zahtjevan, s obzirom na njegovu plaću i situaciju u Milanu.

Komentirajući događaje u HNS-u, Boban smatra da predsjednik Marijan Kustić radi dobro. Dinamo neće gurati vlastitog kandidata u eventualnim promjenama u ZNS-u, ali je spreman nekoga podržati.

Na infrastrukturnom planu, Dinamo će od drugog dijela sezone 2026./27. igrati u Kranjčevićevoj, nakon čega kreće gradnja novog Maksimira. Planiran je i novi kamp u Mandlovoj ulici, koji će se graditi fazno, dok bi klub privremeno mogao koristiti i dodatne uredske prostore u gradu.