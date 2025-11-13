Boban o Kovačeviću: ‘Zašto bismo ga mijenjali? Ima respekt igrača…’

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Zvonimir Boban odgovarao je na pitanja navijača na Članskom danu Dinama.

Među ostalim, navijače je zanimalo koliko će se treneru Mariju Kovačeviću tolerirati trenutačna krizna situacija.

“Nekad šok terapija može biti dobra, ali ja vjerujem u drugačije međuljudske odnose. Nisam ja to sam odlučio, svi zajedno smo. Mario ima veliki respekt igrača, razgovaramo mi s njima. Sada nije jednostavno vrijeme, prerano je”, prenosi Germanijak riječi Bobana, koji nastavlja:

“Zašto bismo ga uopće mijenjali? Mogli smo nakon Gorice… Sedam godina Ferguson nije ništa napravio s Unitedom, Klopp prvu sezonu bio osmi s Liverpoolom… Naravno da je Dinamo ispred svega i ispred svih naših odluka. Meni će suditi rezultat, ali ne smije to srušiti dinamovštinu. Ne znači da vi nećete biti u pravu, ali molim za malo strpljenja.”

Zaradio je pljesak okupljenih pa objasnio koliko utječe na trenera:

“Ako moje ideje i savjeti postanu teret, ja ću sam otići, ne brinite. Ali, neka vam kažu dečki jesam li ikada došao Mariju i rekao treba igrati taj i taj… Bio sam šef nogometa u FIFA-i, UEFA-i, Milanu… Mogu biti i u Dinamu, ali sve radim u najboljoj vjeri, daj Bože da ne zaj… dobrobit svih nas.”