Boban je dao riječ, a Bennacerovu sudbinu nije mogao predvidjeti

Luka Kolanovic via Guliver

Najabolje plaćeni igrač Modrih nažalost ispao je promašaj, no Dinamov predsjednik je svjesno preuzeo i rizik i odgovornost

Dinamo je u nedjelju službeno poručio kako se “Alžirac nalazi na liječenju u Aspire klinici u Dubaiju, jednoj od najuglednijih sportskih medicinskih ustanova na svijetu, gdje je i smješten”, da je “odluka o njegovu upućivanju na liječenje donesena u dogovoru s Alžirskim nogometnim savezom”, da “troškove liječenja snosi sam igrač”, da se “proces oporavka odvija vrlo uspješno”, da “Ismaël već tjedan dana trenira, a završetak rehabilitacije očekuje se uskoro” te da se “planirani povratak u Zagreb očekuje u utorak, nakon čega bi, poslije utakmice s Hajdukom, trebao ponovno konkurirati za sastav i biti spreman za nadolazeće susrete”.

Najveće Dinamovo ovosezonsko pojačanje, barem imenom i statusom, doista je tema, a u kontekstu trenutačne geopolitičke situacije ona dobiva i dodatnu težinu. Zato smo pitanje o njegovu povratku ponovili u četvrtak, no odgovor do zaključenja ovog teksta nismo dobili. Prema neslužbenim informacijama, Bennacera i dalje nema u Zagrebu. Koji je razlog, teško je reći, tim više što iz Maksimira zasad nisu smatrali potrebnim to dodatno pojasniti.

Zvonimir Boban je doveo Alžirca da bude prevega, posebno u velikim utakmicama. Platio fa je milijun i pol po sezoni, no ozljede su sastavni dio nogometne igre. Bennacer je igrač Milana na posudbi u Maksimiru.