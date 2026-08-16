Boban i Dinamo ostali šokirani Kopenhagenovom protuponudom za Kotarskog

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Dinamo i dalje intenzivno traži novog vratara, a najveća priča cijelog prijelaznog roka i dalje je mogući povratak Dominika Livakovića. Gotovo svakodnevno pojavljuju se nove informacije o njegovoj situaciji, no zasad bez konkretnog raspleta.

U međuvremenu su na Maksimiru pronašli i alternativu. Drugi Dominik, odnosno hrvatski reprezentativac Dominik Kotarski, trebao je stići na posudbu. No, prema pisanju Sportskih novosti, i ta se opcija zakomplicirala.

Dinamo je pokušao dovesti Kotarskog na posudbu, ali je njegova ponuda odbijena. Uslijedila je protuponuda Kopenhagena koja je, čini se, poprilično iznenadila Zagrepčane. Danski klub za opciju otkupa tražio je čak četiri milijuna eura.

Takvi uvjeti za Dinamo nisu bili prihvatljivi te je ponuda odmah odbijena, uz jasan stav da takva opcija ne dolazi u obzir. Tako se potraga za novim Dinamovim vratarom nastavlja, dok i dalje nije poznato hoće li konačno rješenje biti Livaković ili neka treća opcija.