Boban donio odluku: Mario Kovačević ostaje trener Dinama?

GNK Dinamo Zagreb

Trenersko lice ne bi se u Maksimiru trebalo mijenjati.

Predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Boban sazvao je sastanak koji će se održati danas prijepodne, ali cilj nije smjena Marija Kovačevića, već razgovor zašto su se našli u rezultatskim problemima, piše to Index.

Sve se ovo događa nakon što je Dinamo izgubio od Istre 2:1 i sada ima četiri boda zaostatka za vodećim Hajdukom u HNL-u. Ove sezone Dinamo je upisao četiri poraza u prvenstvu, ranije su izgubili od Vukovara, Gorice i Lokomotive, dok su prije Istre upisali poraz u Europa ligi protiv Celte 3:0.

U Istri su igrači Dinama ostali i dva sata nakon utakmice, navodno je bilo povišenih tonova u svlačionici, a atmosfera je očigledno uzdrmana.

“Ja sam trener, svjestan sam svega, znam kako je kad nema rezultata. Ne razmišljam o tome, kako bih živio kad bi mi to bilo u glavi. Radim najbolje što mogu, drugi odlučuju o mojoj budućnosti”, poručio je Kovačević nakon utakmice.