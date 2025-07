Boban će zbog dovođenja napadača prekršiti i vlastito pravilo?

Podijeli :

Dolazak Diona Drene Belje u Dinamo je sve manje realan, pa se maksimirski klub okreće drugoj opciji - Ramonu Mierezu.

Bivši napadač Osijeka želi doći u Dinamo i to nije nikakva tajna. No, kako pišu Sportske novosti, do realizacije će doći tako da će Zvonimir Boban možda morati prekršiti vlastita pravila.

Mierez u saudijskoj Al Jaziri ima godišnju plaću višu od 1,4 milijuna eura, a to je iznos preko kojeg Boban nema namjeru ići, što je pokazao otkako je stigao u Dinamo.

Čak i da Mierez pristane spustiti svoju godišnju plaću, teško da će to biti manje od 750 tisuća eura, koliko je Boban postavio kao gornju granicu godišnjih plaća. A uz to sve mora se zbrojiti i provizija agentima.